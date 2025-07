Kalju peatreener: reisime Albaaniasse väga hea tundega

Pärast väravateta avapoolaega viis Mattias Männilaan paar minutit pärast teise poolaja algust Kalju juhtima. Partizanil kulus viigistamiseks aga vaid neli minutit – väravani jõudis Xhuliano Skuka.

"Tegime hea mängu, olen meie esitusega väga rahul. Nüüd pöörame tähelepanu sellele, mida saame kordusmängus veel paremini teha. Reisime Albaaniasse väga hea tundega, meil on edasipääsuks väga head võimalused," rääkis Andrejev ERR-ile.

Paljud Kalju mängijad madistasid eurosarjas esimest korda, kuid Andrejevi sõnul nad sellest suurt numbrit ei teinud. "Kõrvalt vaadates ei tundunud keegi närvilisena. Ma kartsin hullemat, kuid olin pigem üllatunud. Väärisime tänasest mängust võitu, kordusmängus viime töö lõpuni."

Kalju värava eest hoolitsenud Mattias Männilaan märkis, et lõpptulemus jäi natukene kripeldama. "Kindlasti, sest viimased 25 minutit oli tunne, et kohe lööme teise värava. Kahju, et lasime kohe peale enda väravat vastastel tagasi lüüa. Tundsime, et meie mängupilt töötab ja see on võidetav mäng. Tuhhi oli palju, aga vastane seisis kaitses väga hästi ees. Natukene keeruline oli sellest läbi tulla."

Millele pöörati erilist tähelepanu? "Teadsime, et neil on suured ja jõulised mängijad, kes on õhuvõitluses väga tugevad. Standardolukordades samamoodi. Pidime sellistel detailidel silma peal hoidma, sest teadsime, et nad tahavad kaitsesse vajuda ja sealt palli kiirelt ette viia. Seda nägime ka täna," selgitas Männilaan.

Korduskohtumine toimub järgmisel neljapäeval Tiranas. Seeria võitjat ootab teises ringis kas Iirimaa klubi St. Patrick's Athletic või Leedu klubi Raudondvarise Hegelmann.