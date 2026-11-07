Täiesti löödud Männilaan: lihtsalt nii tohutult valus

"Väga, väga kurb. See oli... absoluutselt kõik panin välja ja mul ei olnud isiklikult... ma usun, et kõik poisid andsid endast sada protsenti. Lihtsalt nii tohutult valus. Sellise viimase pingutusega ka võetakse... järelikult, ma ei tea, ma ei näinud olukorda, võib-olla siis õiglaselt ära," sõnas Männilaan intervjuus ERR-ile.

"Aga hetkel muidugi, ilma et oleks näinud olukorda - tohutu tunne, et ülekohus. Pingutus oli nii maksimaalne lihtsalt. Aga kui pärast rahulikuma emotsiooniga järele vaatab, siiv võib-olla saab aru. Aga praegu on väga-väga valus."

Männilaane sõnul sai saatuslikuks hooaja keskpaik. "Nagu ma olen ühe korra varem öelnud: me alustasime hooaega suurepäraselt ja me lõpetasime suurepäraselt. Vahepeal seal keskel läksid asjad nihu ja peame mõtlema, mida paremini teha. Mis need detailid olid, mis hooaja alguses ja lõpus nii hästi aitasid. Seda täpsemalt jälgida."

Levadia oli tiitli varem kindlustanud ja mängija Mark Oliver Roosnupu sõnul oli tarvis karikat tõsta positiivse emotsiooniga. "Terve hooaeg on olnud kõva töö tulemus, kõva tahe, hea punt. See, et me kaotusseisu oleme jäänud kolm-neli mängu, see meid ei morjenda. Teame, et meil on kvaliteeti sellest välja tulla. Ükskõik, milline on väljak, ilm, vastane - suurt vahet ei ole," sõnas ta.

"Tahaks võita nullimängudega, kõik mängud, aga üliedukas hooaeg - kõik on sellega rahul. Täna tähistame, oleme Eesti meistrid. Tahtsime lihtsalt karika tõsta üles positiivse emotsiooniga ka pärast 90 minutit."

Kokku kaotati hooaja peale vaid üks kohtumine. "Üks liiga palju, ma arvan! Oleks võinud läbida ka ilma kaotuseta. Tööviga, nagu öeldakse. Nagu iga mees on intervjuudes öelnud - kõva töö ja kõva sats!"