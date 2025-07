Lauluväljakut valmistatakse ette kettagolfi suureks slämmiks

Tallinnas Lauluväljakul peetava kettagolfi suurturniiri alguseni on jäänud nädalapäevad. Korraldajatel on käimas kõva töö võistlusradade ettevalmistamisel.

Nädalavahetusel lõppenud laulupeo järelkaja on kosta veel siiani, kuid kaheksa päeva pärast algab Tallinna Lauluväljakul kettagolfi suure slämmi turniir. Suureks murekohaks on aga sealse muru olukord ning korraldajad teevad kõik, et see turniiri alguseks enam-vähem korda saada.

"Muru siirdamine käib, muru riisumine käib, muru väetamine, muruseemne külvamine käib," ütles peakorraldaja Matthias Vutt ERR-ile. "Loodame, et kõik läheb hästi ja saame alad korda nii nagu peab."

Vutt korraldab lauluväljakul kettagolfi juba kolmandat aastat. Võrreldes eelnevate aastatega on turniir endale saanud ühe lisapäeva, kuid see ei ole ainus muudatus. "Lisaks on rada raskem, oleme läinud natuke lauluväljaku alast välja. Üks täitsa uus rada on, lisaks eelmise aasta ühele rajale, mille ehitasime laulualast väljapoole," ütles Vutt.

"Ütleme nii, et igale poole on natuke vinti juurde keeratud," lisas peakorraldaja.

Lauluväljakule on oodata 156 võistlejat üle maailma, sealhulgas ka Eesti kõige edukam mängija, kahekorde maailmameister Kristin Lätt. "Tegelikult on kõik maailma tippmängijad kohal. Kui eelmine aasta oli võib-olla 85 protsenti maailma tippudest, siis nüüd on praktiliselt kõik," ütles korraldaja.

Kuigi turniir algab nädala pärast neljapäeval, käivad ettevalmistused juba nüüd. "Kokkuvõttes on see ikkagi võrdlemisi kompleksne üritus, korraldustiimist on seotud 120 inimest kokku. Igasuguseid detaile on äärmiselt palju, millega tegeleda," lõpetas Vutt.

Turniir algab lauluväljakul 17. juulil.