TÄNA OTSE | Tiitlikaitsja Inglismaa alustab EM-i Prantsusmaa vastu

Tiitlikaitsja Inglismaa alustab ka seda EM-finaalturniiri ühe kullasoosikuna. Heitlused eeldatava peamise konkurendi Hispaaniaga on läinud mõlemale poole, kui mai lõpus alistas Arsenal Meistrite liiga finaalis 1:0 Barcelona, ent nädal hiljem võttis Hispaania Rahvuste liigas 2:1 võidu.

Peamiselt Chelsea ja Arsenali palluritele tuginevad inglannad üllatasid samas kevadel kõiki ka ühe negatiivse mänguga, kui lubasid Belgial endale Leuvenis vähem kui poole tunniga lüüa kolm väravat. Nimekaimaks puudujaks on kauaaegne esiväravavaht Mary Earps, kes otsustas koondisekarjääri lõpetada, aga Inglismaa koondis on igas elemendis jätkuvalt nii tugev, et koht nelja parema seas peaks olema kindel.

Prantsusmaast rääkides on kindlaks teemaks number üks legendaarse Wendie Renard'i puudumine. 34-aastane endine koondise kapten on 18-kordne Prantsusmaa meister, kaheksakordne Meistrite liiga võitja ning rahvusnaiskonna eest 168 mänguga löönud 39 väravat, ent ei mahtunud koos Prantsusmaa rekordinternatsionaali ja kõigi aegade edukaima väravaküti Eugenie Le Sommeriga uue peatreeneri Laurent Bonadei valikusse.

Prantsusmaa ründeliin koosseisus Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Sandy Baltimore, Delphine Cascarino, Melvine Malard ja Clara Mateo on tõenäoliselt Euroopa parim ja sel aastal on prantslannad olnud peaaegu veatud: kõik seitse mängu on võidetud koondskooriga 22:4, sealjuures alistati reedel ka Brasiilia. 2017. aasta Euroopa meistri Hollandi kohal on küsimärke rohkem - koondis on väga kogenud, ent paljude arvates juba isegi liiga kogenud ja kaotanud oma varasema sära.

Külmaks dušiks oli mai lõpus Saksamaalt saadud 0:4 kaotus. Võib-olla ammutavad hollandlannad jõudu kolmelt uue põlvkonna tähelt: Esmee Brugts on 21, Wieke Kaptein ja Veerle Buurman 19, aga juba naiskonna kindlad põhimängijad.

Viimasest viiest omavahelisest kohtumisest on kolm võitnud Prantsusmaa. Viimati kohtusid naiskonnad eelmisel aastal kvalifikatsioonis. Kui esimene kord võitis Prantsusmaa 2:1, siis teises kohtumises jäi sama skooriga peale Inglismaa.