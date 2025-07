Soome alustas EM-finaalturniiri võiduga

Soome oli mänguliselt pisut ehk domineerivam, aga selle tulemuseks vormistamine võttis aega. Teisel poolajal teenis Hildur Antonsdottir kuue minutiga kaks kollast kaarti ja eemaldati.

Tosin minutit ehk 70. minutil jõudis Soome ihaldatud väravani, kui Katariina Kosola löögi vastu karistusala nurgast oli Islandi väravavaht Cecilia Runarsdottir võimetu.

Enne mängu

Nii Island kui Soome mängivad EM-finaalturniiril viiendat korda ning arvestades, et A-alagrupi favoriidiks on kahekordne Euroopa meister Norra, on turniiri avamängust punktide teenimine mõlema koondise jaoks äärmiselt oluliseks.

Islandi koosseis tugineb peamiselt Skandinaavia liigades mängivatele naistele, koondise nimekamad pallurid Sveindis Jane Jonsdottir ning Glodis Perla Viggosdottir esindavad vastavalt NWSL-i naiskonda Angel Cityt ning Bundesliga tippu Müncheni Bayernit.

Eelmise aasta juulis alistasid islandlannad Reykjavikis EM-valikmängus suurüllatusena Saksamaa 3:0, aga seejärel oldi pea aasta aega võiduta, kuni finaalturniirile eelnenud kontrollkohtumises alistati eelmisel nädalal Serbia. Sealjuures mängiti Rahvuste liiga raames kahel korral viiki nii Šveitsi kui Norraga, kes mõlemad on EM-il nende alagrupikaaslasteks.

Soomlannad kaotasid mullu viimase valikturniiri mängu Itaaliale 0:4, aga näitasid siis play-off'is võimu, kui lõid esmalt Montenegrole kahes mängus kokku kuus väravat ja alistasid seejärel ka tugeva Euroopa keskmiku Šotimaa. Viimases kontrollmängus jäädi 1:2 alla Hollandile, aga soomlannad on tõestanud, et suudavad väravaid lüüa küll.

Suur osa põhjanaabrite koondislastest mängivad tugevates Rootsi ja Inglismaa kõrgliigades, kaptenipaela kannab 36-aastane Linda Sällström, kes on Soome eest 152 mänguga löönud 62 väravat. Võistkonna suurimaks täheks on aga 29-aastane kaitsja Natalia Kuikka, kes pika aja oma karjäärist veetnud USA-s ning krooniti 2022. aastal ka esimese soomlannana NWSL-i võitjaks.

Vaata ka Alvar Tiisleri turniirieelset videolugu sündmuste keskmest: