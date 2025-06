Ekspert EM-i eel: eeldused on loodud tasavägiseks turniiriks

"Kindlasti tahaks näha tasavägiseid mänge," sõnas Soccernet.ee jalgpalliajakirjanik ning -kommentaator Laura Jaansen ETV spordisaates. "On olnud suurturniire, kus on väga selged soosikud ja võidetakse 5:0 ja nii edasi, aga arvestades, millist minekut kõik need koondised on näidanud, saame üsna tasavägise turniiri."

"Kui räägime peamistest soosikutest - Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania -, on nad kõik omavahel viimastel aastatel kas EM-kvalifikatsioonis või Rahvuste liigas vastamisi käinud, üks mäng lõppenud ühe ja teine teise napi võiduga. Eeldused on loodud mõnusaks, tasavägiseks turniiriks," arvas kolmapäeval ETV2-s Islandi ja Soome vahelist turniiri avamängu kommenteeriv Jaansen.

Niinimetatud surmagrupiks on D-alagrupp, kus kahe pääsme nimel veerandfinaali hakkavad heitlema Inglismaa, Prantsusmaa, Holland ning debütant Wales. "Väga kahju Walesist: esimene suurturniir ja kohe tulla sellisesse gruppi! Prantsusmaa on ikka väga vägeva ründejõuga koondis, ka neil on samas väikeseid skandaale: kauaaegne kapten Wendie Renard, ülioluline tugitala on treeneri valiku tõttu väljas, seal ka võib natuke liidripositsiooni koha pealt küsimärke tekkida, aga ründes... nemad oskavad väravaid lüüa!" kinnitas Jaansen.

Suufavoriidiks peab naiste jalgpalli ekspert ikkagi Hispaaniat. "Nemad on tõeline vägi. See, kuidas nad mängivad - tiki-taka, aga väga konkreetne jalgpall, neil on kiirust ja tehnikat, [Aitana] Bonmatid ja [Alexia] Putellased, kõik need 11 mängijat on liidrid," tõdes ta.