Norra tuli kaotusseisust välja ja jättis võõrustaja nullile

Kohtumise avapoolajal kontrollis palli rohkem Šveits ja Nadine Rieseni 28. minuti tabamusest asuti ka juhtima.

Norra suutis aga teisel poolajal viie minuti jooksul vaekausi enda kasuks kallutada. Kõigepealt unustas Šveitsi kaitse nurgalöögi ajal ripakile Norra tähtründaja Ada Hegerberg, kelle tugev pealöök 54. minutil viigistas seisu.

58. minutil üritas Šveitsi kaitsemängija Julia Stierli ohtlikku söötu vahelt lõigata, aga toimetas kogemata palli hoopis oma väravasse.

Norral oli veel üks võimalus 70. minutil, kui Šveitsi pallur oli eelnevalt mänginud oma karistusalas palli käega ja kohtunik vilistas penalti, kuid Hegerberg veeretas nahkkera väravast mööda.

Enne mängu

Kolmandat korda järjest EM-finaalturniiril mängivate võõrustajate pea kohal on mitmeid küsimärke: koondise eest 60 väravat löönud põhiründaja Ramona Bachmann rebestas turniiriks valmistudes põlve ristatisideme, viimasest üheksast mängust on kaotatud kuus ning kaitseliin, mis on viimase aasta jooksul olnud vastastele läbisõiduhooviks, pole koduklubides hooaja teises pooles olnud kandvas rollis.

Esimese vastase Norraga on Šveits tänavu kahel korral kohtunud ja mõlemal puhul saanud üheväravalise kaotuse. Sealjuures pole ka kahekordsete Euroopa meistrite olukord selge. Paberil on tegemist ühe EM-i parima naiskonnaga. Barcelona ääreründaja Caroline Graham Hansen ja Lyoni superstaar Ada Hegerberg on kahe peale löönud 100 koondiseväravat, Frida Maanum ja Guro Reiten kontrollivad keskvälja vastavalt Arsenali ja Chelsea särgis, Ingrid Engen vahetas äsja Barcelona särgi Lyoni oma vastu ning naiskonnal on kamba peale 12 Meistrite liiga trofeed.

Küll on viimastel suurturniiridel selgelt lati alt läbi joostud, näiteks saadi eelmisel EM-il Inglismaalt häbistav 0:8 kaotus. Ka tänavu on norralannade vorm käinud üles-alla, sest kuigi Šveitsi vastu võeti kaks võitu, viigistati siis kaks korda Islandiga ning viimases EM-i eelses kontrollmängus kaotati Oslos Rootsile kindlalt 0:2.

Mõlema jaoks on tegu tähtsa kohtumisega: kui Šveitsil õnnestuks alagrupi eeldatava favoriidi vastu punkte noppida, annaks see neile Norra ja Islandi vastu minnes palju enesekindlust; Norra ei tohi samal ajal libastuda, sest eeldatavalt on kaks raskemat alagrupimängu veel ootamas.

Vaata ka Alvar Tiisleri turniirieelset videolugu sündmuste keskmest: