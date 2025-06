Koondislased pakuvad EM-i võitjaks Hispaaniat ja Inglismaad, aga ka Šveitsi

Kohtumise ainsa värava lõi Kosovo kiirrünnaku realiseerinud Aurela Imeraj mängu 72. minutil. Eestlannad mängisid Kosovoga lühikese aja jooksul kaks sõprusmängu ka eelmise aasta lõpus, toona võitis Kosovo avakohtumise koguni 8:0, aga neli päeva hiljem teenis Eesti 2:1 võidu.

"Nad mängisid meie vastu teistmoodi kui [eelmised] kaks mängu," kommenteeris naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva kaotuse järel ERR-ile. "Natuke valmistusime selleks, et nad tulevad teise plaaniga, aga proovisime võimalikult kiiresti kohaneda. Praegu oli palju seda, et pall läks rünnakule ja mängija ei olnud selleks valmis; kui mängija läks, siis pall mitte. Peame need olukorrad üle vaatama."

ERR-i spordireporter Debora Saarnak kasutas mängu järel võimalust ja uuris neljalt Eesti naiste koondise mängijalt, keda peavad nemad kolmapäeval algaval EM-finaalturniiril suurimateks soosikuteks.

Koondise ja FC Flora ääreründaja Mari Liis Lillemäe on EM-il Inglismaa poolt. "Seal mängivad minu lemmiknaisjalgpallurid ja jälgin ka Inglismaa liigat," sõnas ta. "Mina arvan, et sel aastal tõstab karika pea kohale Hispaania, sest nad mängivad väga tehnilist ja kiiret jalgpalli, suutes vastaseid alati üllatada," ütles Saku Sportingu ründaja Emma Treiberg.

"Mina olen samuti Inglismaa poolt, jälgin ka nende liigat, olen suur Chelsea fänn ja sealt on mitmed mängijad Inglismaa koondises," lisas laupäeval koondise eest 93. mängu pidanud Flora kaitsja Kelly Rosen. Flora ründaja Kristina Teern julges aga uskuda turniiri võõrustajatesse: "mina usun, et Šveits, kuna nad on kodus ja natuke ka underdog'id, suudavad äkki kodus üllatada!"