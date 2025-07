Amatöörid jätsid Itaalia meistrivõistlustel profiratturid häbisse

Triestest Goriziasse viinud 223-kilomeetrisel sõidul olid rajal pea kõik Itaalia World Touri taseme tipud eesotsas Jonathan Milani (Lidl - Trek), Damiano Caruso (Bahrain - Victorious), Filippo Ganna (INEOS), Diego Ulissi (Astana), Matteo Trentini (Tudor) ja paljude teistega, kuid üllatuslikult krooniti viiemehelise lõpusprindi järel riigi meistriks hoopis Filippo Conca (Swatt Club).

26-aastane Conca sõitis aastatel 2021-22 Lotto Soudali meeskonnas World Touri tasemel ning kahel eelmisel hooajal Q36.5 eest astme võrra madalamal, kuid ei teeninud selleks aastaks profilepingut. Seetõttu liitus ta kodumaal amatöörmeeskonnaga Swatt Club ning osales mainekatel kruusasõitudel, näiteks sai mais Traka 200 distantsil kolmanda koha.

Meeskond, mida värske Itaalia meister esindab, on kasvanud 2017. aastal loodud kestvusspordialade blogist Solowattaggio. Viimastel aastatel on veebiportaal Itaalias populaarsust kasvatanud, saanud juurde hulgaliselt liikmeid ning lõpuks loodi ka oma rattameeskond, mis on sponsorite toel tänavu osalenud näiteks ka Rhodose velotuuril ja Norra ühepäevasõidul Sundvolden GP.

Itaalia meistrivõistlustel sõitsid Swatti mehed üleni valges ja ühegi sponsorkirjata võistlusvormis, mida kutsuti sotsiaalmeedias paavsti riietusele viidates "papaleks". Lisaks välimusele olid silmapaistvad ka tulemused: Conca aitas lõpukilomeetritel meistriks kahel viimasel aastal Zwifti akadeemia finaali pääsenud Mattia Gaffuri, kes oli viies ning kaks tiimi sõitjat mahtusid veel 25 parema sekka.

"Uskumatu päev," kinnitas sellisel tasandil karjääri esimese võidu teeninud Conca. "Oktoobris jäin ilma meeskonnata ning ei leidnud isegi kohta kontinentaaltasemel. Mul oli kaks võimalust: sõitmine lõpetada või jätkata Swattis. See on unistuse täitumine, isegi mitte tulemuse pärast, vaid seetõttu, mida olen viimastel kuudel läbi elanud. Olen enda üle uhke," lisas värske Itaalia meister.