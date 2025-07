Eesti Saalihoki Liit valis uue ja senisest suurema juhatuse

Juhatuse liikmete valimine tuli päevakorda seoses eelmise juhatuse liikmete volituste lõppemisega tänavu 19. juunil. Üldkoosolekul otsustati senise kolme juhatuse liikme asemel määrata ametisse viis juhatuse liiget, et tuua Eesti saalihoki juhtkonda rohkem aktiivseid inimesi, kelle vahel vastutusvaldkondi jagada.

Uuteks juhatuse liikmeteks kinnitati üldkoosoleku otsusega Heili Tomingas, Kadi Saluste, Piret Holm, Rando Hallik ja Rainer Kalde.

Uue juhatuse esimene eesmärk on kaardistada ära Eesti saalihoki hetkeolukord, misjärel saab paika panna tegevuskava erinevate suundadega, mida on vaja ära teha nii saalihoki populariseerimiseks noorte seas kui ka taseme ja kvaliteedi tõstmiseks tippmängijate osas. Lähiajal on plaanis välja kuulutada ka uue tegevjuhi konkurss.

"Meie hinnangul on üheks suureks murekohaks Eesti saalihoki kogukonna killustatus, millele soovime tähelepanu pöörata ja liita Eestis tegutsevad saalihoki kogukonnad ühtsemaks ning teha saalihoki nähtavamaks," ütles Saluste.

"Meie püstitatud eesmärkide täitmise puhul ei ole tegu lihtsate ülesannetega, kuid usume, et tänu seni alaliidus tehtud tööle, vastastikusele koostöövalmidusele ning uue juhatuse liikmete mitmekesisele pädevusele suudame seatud eesmärgid ellu viia."

"Mina tahan, et meie saalihoki hakkaks sellest mudast välja tõusma, kus me hetkel oleme, lisaks soovin, et meil oleks oma korralik liiga," lisas Kalde. "Olen kursis, mida vajavad meie koondised, milline on mängijate hingeelu jne. Saan olla erinevate teemade juures suureks abiks, et moodustada korralik tiim, kellega saalihoki elu edendada."

Saalihokiliidu eelmisesse juhatusse kuulusid Meelis Aab, Tõnis Teesalu ja Marko Saksing.