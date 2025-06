Maailmameister Hispaaniat tabas suurturniiri eel oluline tagasilöök

27-aastane poolkaitsja jäi eemale Hispaania koondise reedel toimunud kontrollmängust Jaapaniga ja postitas Instagrami foto endast haiglavoodis. Tal diagnoositi viiruslik meningiit.

"Arstid ütlevad, et see on kontrolli all. Meningiit kõlab hirmutavalt, aga see on kontrolli all," kordas Hispaania koondise peatreener Montse Tome. "Aitana kirjutatakse haiglasse sisse ja veel pole teada, kui kauaks."

Igapäevaselt Barcelona klubis palliv Bonmati nimetati nii 2023. kui ka 2024. aastal maailma parimaks naisjalgpalluriks. Ta mängis suurt rolli Hispaania koondise 2023. aasta maailmameistritiitli võitmisel.

"Meie jaoks on Aitana väga tähtis mängija," sõnas Tome. "Me ootame teda nii kaua kui võimalik."

Kuigi Hispaania on valitsev maailmameister, siis Euroopa meistrivõistlustel jõudis naiskond viimati nelja parema hulka 1997. aastal. Kolmel eelmisel EM-il on jäänud laeks veerandfinaal.

Tänavusel EM-finaalturniiril Šveitsis pallib Hispaania B-alagrupis Portugali, Belgia ja Itaaliaga. Esimesena minnakse neljapäeval, 3. juulil vastamisi Portugaliga.