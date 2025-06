Läti korvpallitäht on liitumas Atlanta Hawksiga

ESPN-i teatel on Atlanta Hawks, Boston Celtics ja Brooklyn Nets jõudnud kokkuleppele vahetustehingus, millega liigub Läti korvpallitäht Kristaps Porzingis Hawksi.

Celtics saadab ESPN-i sõnul Hawksi Porzingise ja draft'i teise ringi valiku, Nets saab endale Terance Manni ja Atlanta draft'i 22. valiku ning Celtics ise Georges Niangi ja Hawksi teise ringi valiku.

Palgalimiiti mahtumiseks - ning et järgmine hooaeg tuleb põhimehe Jayson Tatumi vigastuse tõttu niigi madalate ootustega - loobus Celtics ka tagamängija Jrue Holiday teenetest. Tema eest saadi Portland Trail Blazersilt vastu Anfernee Simons ja teise ringi valik.

ESPN-i ajakirjaniku Shams Charania sõnul on Boston saanud pakkumisi ka Jaylen Browni ja Derrick White'i eest, aga võistkonna eelistus on neist mitte loobuda. Küll on teiste tiimide jaoks ilmselt laual ääremängija Sam Hauser.

"Pole kahtlustki, mida sa selle linna ja meeskonna jaoks tähendad - alati tänullik," saatis Tatum sotsiaalmeedias Porzingisele tänusõnumi. "Kaks kuldmedalit ja meistritiitel; olen tänulik, et sain olla sinu meeskonnakaaslaseks. Suurepärane mängija ja veel parem inimene," lisas Tatum koos temaga USA koondise ridades kahekordseks olümpiavõitjaks tulnud Holidayle.