ROK-i president Kirsty Coventry asus ametisse

Coventry valiti ROK-i presidendiks esimese naisena ja esimese aafriklasena. Ta vajas häälte kokkusaamiseks kõigest üht hääletusvooru. Esmaspäeval andis senine president Thomas Bach talle ameti üle.

"Mul on tõesti suur au, et saan seda teed koos teiega käia. Ma ei jõua ära oodata kõike, mis meil ees ootab," sõnas Coventry kõnes. "Ma tean, et mind ja meie liikumist toetab järgmisel kaheksal aastal parim tiim."

Veel sel nädalal korraldab Coventry kahepäevas töötoa, et saada liikmetelt tagasisidet ROK-i peamiste küsimuste kohta. "Töötame üheskoos ja otsime pidevalt viise oma liikumise tugevdamiseks ja ühtsena hoidmiseks, mis tagab, et ärkame iga päev, et siis jätkuvalt inspireerida."

Enne spordiametniku karjääri oli Zimbabwest pärit Coventry ka ise tippsportlane, kes võitis 200 meetri seliliujumise nii 2004. aastal Ateena kui ka 2008. aastal Pekingi olümpial.

"Oma valimisega olete saatnud maailmale ka võimsa sõnumi: ROK areneb jätkuvalt," ütles järeltulijale sümboolse kuldse võtme ulatanud Bach oma kõnes. "Kirsty Coventryga on olümpialiikumine parimates kätes."