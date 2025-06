UFC legend Jon Jones lõpetas karjääri

Maailma suurima vabavõitlussarja UFC juht Dana White teatas laupäeval pressikonverentsil, et 37-aastane Jones teatas sarjale oma karjääri lõppemisest. New Yorgis sündinud raskekaal kinnitas hiljem ühismeedias oma otsust ja ütles, et oli selle peale mõelnud pikalt.

"Alates esimesest hetkest, kui puuri astusin, on mu eesmärk olnud kombata piire, mida see sport võimaldab. Olin noorim meister UFC ajaloos, kaitsesin tiitlit maailma parimate vastu ja jagasin fännidega hulganisti unustamatuid hetki. Jään neid heldelt mälestama," ütles Jones.

Jones liitus UFC-ga 2008. aastal ning temast sai kiirelt üks sarja säravamaid tähti. Ta võitles suurema osa oma karjääris kergraskekaalu võitlusklassis, kus Jonesi pikk käeulatus ning suurepärane maadlustaust tegid temast ülimalt dünaamilise ja mitmekülgse võitleja raskusklassis, kus oli suurimaks eeliseks pigem toores löögijõud. Jones pakkus tõesti hulganisti unustamatuid hetki, eriti meeldejäävad on tema kaks matši rootslase Alexander Gustafssoniga, rivaliteet Daniel Cormier'ga ning võit Lyoto Machida üle, kui Jones legendi ära kägistas ning seejärel oimetust Machidast üle astus.

Esimest korda sai Jonesist meister 2011. aastal, kui ta Shogun Rualt tiitlivöö võttis. Jones kaitses siis tiitlit kaheksal järjestikusel korral, nende hulka jäi mitu jõhkrat võitu spordiala legendide üle, mille tõttu ristiti Jones "Legend Killeriks".

Jones hoidis kergraskekaalu tiitlivööd kahel erineval korral ning 2023. aastal liikus ta raskekaalu võitlusklassi, kus temast sai kiirelt meister. Sellele järgnes aga kahe ja poole aasta pikkune periood, kus Jones kaitses tiitlit vaid ühe korra. Tema viimaseks matšiks jäi kohtumine Stipe Miociciga, kus Jones kolmandas raundis teravate hoopidega võidu teenis.

Ametlikku protokolli läks tal vaid üks kaotus ja ka see oli disklahv. Võite kogunes Jonesil profikarjääri jooksul 28, aga ajaloo parimate võitlejate hulka kuuluva ameeriklase karjäär ei olnud plekitu.

2015. aastal põhjustas Jones autoõnnetuse, milles sai viga rase naine. UFC juhtkond kohtus Jonesiga ning võttis staarilt tiitli ja eemaldas mehe mõneks ajaks ametlikust nimekirjast. 2021. aastal kutsuti Jonesile koduvägivallatsemise tõttu politsei ning vabavõitleja võeti taas vahi alla. Lisaks sattus Jones sekeldustesse dopinguküttidega: 2016. aastal oleks pidanud toimuma suurejooneline vastasseis Jonesi ning Daniel Cormier' vahel, kuid Jones jäi vahele keelatud ainete klomifeeni ja letrosooli tarvitamisega, misjärel määrati talle aasta pikkune võistluskeeld. Aasta hiljem suur matš siiski toimus, aga pärast võitlusõhtut avastati Jonesi dopinguproovist taas keelatud aineid ning tema võit nulliti.

Jones on valitsev raskekaalu meister, kuid viimase paari aasta jooksul on puurivõitluse fännid oodanud tema ja inglase Tom Aspinalli kohtumist, sest Aspinall on üle pika aja esimene raskekaal, kes võiks Jonesi staatust meistrina ohustada. Jones on aga võitlusest pigem eemale hoidnud ning põhjendanud seda sellega, et võit Aspinalli üle ei annaks tema karjäärile midagi juurde. Seetõttu on aga terve võitlusklass sisuliselt pidurdatud, sest Aspinall on ainus loogiline vastane.

UFC juht Dana White kinnitas, et Jonesi laupäevane otsus tähendab, et 32-aastane Aspinall saab UFC raskekaalu meistriks.