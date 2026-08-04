UFC Valge Maja gala lõppes 30 miljoni dollari suuruse kahjumiga

Freedom 250 toimus USA iseseisvuse 250. aastapäeva tähistamise raames Valge Maja lõunamurul. Tegemist oli kutsetega üritusega, kus viibis hinnanguliselt 4300 külalist, nende seas ka USA president Donald Trump ja asepresident JD Vance. Tavapäraseid pileteid müüki ei pandud.

TKO Groupi finantsjuht Andrew Schleimer ütles investoritele, et ürituse korraldamine läks tavapärasest oluliselt kallimaks. Osa kuludest õnnestus katta sponsorite, meediaõiguste ja partnerluslepingute abil, kuid sellest ei piisanud, et kogu väljaminek tagasi teenida.

"Nii suure ja erilise ürituse puhul olime sellise tulemusega arvestanud. Ligikaudu 30 miljoni dollari suurune kahjum mõjutas siiski märgatavalt nii UFC kui ka kogu kontserni kasumlikkust," sõnas Schleimer.

Enne võistlusõhtut hinnati ürituse maksumuseks üle 60 miljoni dollari. Samuti kirjutasid USA väljaanded enne gala toimumist, et erikülaliste paketid võisid maksta koguni 1,5 miljonit dollarit. UFC kinnitas, et selliseid pakette tõepoolest pakuti, kuid nende täpset hinda ei avalikustatud.

Donald Trumpi ja UFC presidendi Dana White'i lähedased suhted on kestnud aastaid ning president osales ka sellel võitlusõhtul. Üritust kandis eksklusiivselt üle voogedastusplatvorm Paramount+, sest eelmisel aastal sõlmis TKO Group ettevõttega seitsmeaastase 7,7 miljardi dollari väärtuses meediaõiguste lepingu.

Vaatamata Freedom 250 kahjumile oli üritus televaatajate seas väga menukas. UFC teatel jälgis võitlusõhtut üle maailma keskmiselt 34 miljonit inimest, mis teeb sellest ühe vaadatuima MMA-ürituse läbi aegade.

TKO Group teatas ühtlasi, et UFC teise kvartali käive kasvas aastaga 29 protsenti, ulatudes 535,7 miljoni dollarini. Suurima panuse andsid uued tele- ja meediaõiguste lepingud, mille tulu suurenes võrreldes eelmise aastaga 64,7 miljoni dollari võrra.