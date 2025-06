Ceh: iga 70 meetri võistlus on väga hea võistlus

Kolme aasta tagune maailmameister Ceh sai eelviimases voorus kirja 70.17 ning edestas teises voorus 70.14 heitnud rootslasest Tokyo olümpiavõitjat Daniel Stahli Jõhvis vaid kolme sentimeetriga. Viimases voorus heidetud 67.77 tõi kolmanda koha austraallasele Matthew Dennyle.

"Olen üsna rahul, sest iga võistlus, kus heidad üle 70 meetri, on väga hea võistlus," kinnitas Ceh ERR-ile. "70 meetrit heita ei ole käkitegu, pead seda tegema väga hea tehnikaga. Mis praegu kettaheites toimub, on hullumeelne," lisas Sloveenia vägilane.

26-aastane Ceh on tänavu 70 meetri joone alistanud juba viiel võistlusel. Mai lõpus heitis ta kahel järjestikusel päeval esmalt Zagrebis ja seejärel kodumaal Ptujs üle 72 meetri, hooaja tippmark 72.36 sündis mai viimasel päeval Bistricas.

"See ei valmista mulle erilist üllatust, sest tean, et olen võimeline väga pikkadeks heideteks. Olen lihtsalt rõõmus, et olen leidnud stabiilsuse. Peame samas suunas jätkama kuni Tokyo maailmameistrivõistlusteni, mis on tänavu aasta kõige tähtsamaks võistluseks," sõnas Ceh.