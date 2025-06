Ceh ja Stahl heitsid Jõhvis üle 70 meetri, Hausenberg ja Kronbergs võitsid

Kõrgetasemelise meeste kettaheite võitis laupäeval kolme aasta tagune maailmameister Kristjan Ceh, kes sai eelviimases voorus kirja 70.17 ning edestas rootslasest Tokyo olümpiavõitjat Daniel Stahli vaid kolme sentimeetriga. Viimases voorus heidetud 67.77 tõi kolmanda koha austraallasele Matthew Dennyle.

Naiste 100 meetri jooksu finaali juhtis pea kogu võistlusmaa Õilme Võro, ent finišijoonel edestas teda ülinapilt Ann Marii Kivikas, kelle võiduajaks märgiti 11,63. Võro oli teine 11,64-ga, Miia Ott 11,95-ga viies. Meeste sprindis saavutas esikoha 10,11 jooksnud Gift Leotlela, Karl Erik Nazarov oli 10,41-ga neljas.

Kaugelt tulnud konkurente edestas kaugushüppes kolmandas voorus kirja läinud 7.78-ga Hans-Christian Hausenberg, teine oli Namiibia kaugushüppaja Chenoult Coetzee 7.73-ga ning kolmas uruguaylane Emiliano Lasa 7.73-ga.

Meeste kuulitõukes ületasid 20 meetri joone neli sportlast, kindla võidu teenis kahekordne maailmameister Joe Kovacs 21.13-ga, kaasmaalane Jordan Geist kaotas talle täpselt poole meetriga. Vasaraheites läks esikoht oma viimase katsega 79.37 heitnud ukrainlasele Mõhhailo Kohhanile, teine oli poolakas Pawel Fajdek 77.25-ga.

Uku Renek Kronbergs tegi Jõhvis hooaja avastardi ning võitis meeste 800 meetri jooksu 1.50,08-ga, Gedly Tugi piirdus naiste odaviskes 52.91-ga ja sai neljanda koha. Õhtu lõpetanud naiste 100 meetri tõkkejooksus tegi Kreete Verlin valestardi ning viies rada jäigi tühjaks, ilusa jooksu tegi Anna Maria Millend, kes võitis 13,47-ga.

Enne võistlust:

38 riigi sportlaste osavõtul toimuvat Jõhvi kergejõustikuõhtut korraldatakse neljandat korda. Laupäevane võistlus on Eesti viimaste aastate esinduslikema koosseisuga kergejõustikuvõistlus.

"Võistlejad teavad juba Jõhvi võistlust ja kalendrisse saime ta ka päris heale ajale, Teemantliiga etappide vahele. Kalender on pika hooaja esimese poole kulminatsioon enamusel ja praegu oleme me selle kulminatsiooni keskpaigas, nii et võib öelda, et need, kes siia tulevad, on ka valdavalt heas vormis," rääkis Jõhvi kergejõustikuõhtu peakorraldaja Mati Lilliallik.

Maailma tippe on Jõhvis starti oodata pea igal kavas oleval alal.

"Ferdinand Omanyala, Aafrika rekordimees, Keenia poiss, on väga nimekas tegelane. Viiekordne maailmameister vasaraheites Pawel Fajdek. Kuulitõukes Joe Kovacs, kahekordne maailmameister. Ning kettaheitjatest ei maksa rääkidagi. Nemad on juba mitmendat tiiru siin Jõhvis heitmas," ütles Lilliallik.

Reede õhtul tegid võistlejad Heino Lipu nime kandval staadionil trenni mõnusa päikesepaistelise ilmaga. Laupäevane ilmaprognoos nii optimistlik ei ole.

"Viimane prognoos näitab, et kui tuleb, siis tuleb õrna uduvihma. Pigem on võib-olla selline kõle tuul. Kui pikemalt tribüünil olla, siis pange soojalt riidesse, on mõnusam vaadata - see on soovitus. ja elage kaasa, plaksutage. Siis ei hakka külm," soovitas peakorraldaja.

Koos lisaistekohtadega mahutab staadion tuhat inimest. 150 000 euro suuruse eelarvega Jõhvi kergejõustikuõhtu on pealtvaatajatele tasuta.

Osa eelarvest kaetakse õiglase ülemineku fondi toel. "Fondi tugi on aidanud meil tänavu teha senistest Jõhvi võistlustest kõige kõrgematasemelisema võistluse. Võin öelda, et tänu sellele on tulemas viimase 15 aasta Eesti kõige nimekama koosseisuga kergejõustikuõhtu," rääkis Mati Lilliallik.

Võistlused algavad Heino Lipu staadionil kell 14. Alates kella 17st on võistlusõhtut plaanis näidata ERR-i spordiportaali vahendusel.