Heino Lipu mälestusvõistlusel osalevad ka maailmatasemel parasprinterid

Heino Lipu mälestusvõistlus kuulub kolmandat aastat järjest ülemaailmsesse

võistlussarja World Athletics Continental Tour, milles osalemine annab sportlastele reitingupunkte pääsuks rahvusvahelistele tiitlivõistlustele.

Eesti kõige kõrgema tasemega kergejõustikuvõistlus on esmakordselt ka World Para Athleticsi poolt tunnustatud, sest kavas on ka meeste fiiberjalgadega jooksjate (võistlusklassid T62-T64) 100 meetri sprint.

Hetkeseisuga on stardinimekirjas viis meest, kes on kokku võitnud

Paralümpiamängudelt kaheksa medalit. Startijate seas on Daniel Wagner Jørgensen (DEN), Joël de Jong (NED), Olivier Hendriks (NED), Pierluigi Bomberg (NED) ning Oskar Kobin (EST).

Eesti Paralümpiakomitee turundusjuhi Alfred Värniku sõnul on tegu märgilise

tähtsusega võistlusega. "On täiesti ennenägematu, et esmakordselt võistluskavasse kuuluval alal on üle poolte startijate Paralümpiamängude medalistid. Eestisse tuleb kohale erinevate võistlusklasside maailma täielik tipp."

Jooksu teeb eriliseks ka Eesti noorsprinteri Oskar Kobini nimi startijate seas," lisas Värnik. "Loodan, et need 100 meetrit avab nii mõnegi Eesti spordifänni silmad ning toob rohkem tähelepanu paraspordile ning selle arendusele Eestis," sõnas Värnik lõpetuseks.