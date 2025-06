Olümpiavõitja Varfolomeev: selle aasta võistlused on olnud minu jaoks väga rasked

Saksamaad esindav olümpiavõitja Darja Varfolomeev suutis individuaalvõimlejatest välja kruvida kõige kõrgema punktisumma, kui võitis meisterliku esitusega kuldmedali viimasena kavas olnud lindiharjutuse finaalis.

"See medal tähendab minu jaoks paljut, sest lindiga lõppes kogu võistlus," lausus ta ERR-ile. "Kõik selle aasta võistlused on olnud minu jaoks väga rasked ja olen väga rõõmus nii ilusa lõpu ja medali üle."

Iluvõimlemise uus olümpiatsükkel, mille esimene tiitlivõistlus toimus just Tallinnas, pakub reeglimuudatuste tõttu uusi väljakutseid. 18-aastane Varfolomeev peab lisaks toime tulema ka olümpiavõitja staatusest tuleneva pingega.

"Eelmine tsükkel oli minu jaoks väga edukas. Ma võitsin palju medaleid MM-il ja kulla olümpiamängudel," meenutas ta. "Uus tsükkel tähendab, et kõik algab otsast peale. See on väga raske, sest see on uute riskide, meisterlikkuste ja elementidega tsükkel. Eelnevale tasemele tõusmiseks on vaja aega."

Nelja aasta jooksul on Varfolomeev võitnud tiitlivõistlustel individuaalselt kokku 17 medalit, neist kaks Tallinnas peetud EM-il. Lisaks lindiharjutuse kullale viis ta kaasa mitmevõistluse pronksi, mis oli eriti kaalukas arvestades eesseisvat MM-i.

"See annab mulle jõudu, sest selline võistlus on väga raske," tunnistab olümpiavõitja. "Ma pole ammu neli päeva järjest võistelnud. Samal viisil toimuvad tänavu maailmameistrivõistlused."

Olümpiavõitja loodab olla aasta parimas vormis augusti teises pooles, kui Brasiilias tuleb hakata kaitsma maailmameistritiitlit nii mitmevõistluses kui ka kõigis neljas üksikharjutuses.