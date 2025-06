Tallinnas säranud võimlemistäht sai tippsportlastest vanematelt head geenid

Unikaalne Stiliana Nikolova kogus Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel indviduaalvõimlejatest kõige suurema saagi. Ta võitis kolm kulda ja ühe hõbeda. 19-aastane bulgaarlanna, kel pikkust kõigest 141 sentimeetrit, säras ülikiirete pööretega.

"Publik oli hämmastav, silmatorkav," kinnitas Nikolova ERR-iga rääkides. "Ma olen väga tänulik toetuse eest. See aitas mind väga. Publik oli imeline mitte ainult täna, vaid kogu võistluse jooksul."

Viimasel päeval võitis ta nii rõnga-, palli-kui kurikaharjutuse, olles siis eriti terav ja täpne. Päev varem oli ta mitmevõistluses pidanud tiitlikaitsjana leppima hõbedaga. Nikolova sõnul kannustas see teda tagant, kuigi eelkõige tahtis ta oma töö ka viimasel päeval perfektselt ära teha.

Esimesed 13 eluaastat hoopis Egiptuses kasvanud võimleja on saanud vanematelt head geenid ja tugeva närvi. Ta isa Iliya Dyakov kuulus 1986. aasta MM-il mänginud Bulgaaria jalgpallikoondisse ja ema Paulina Nikolova võitis iluvõimlemises MM-il kaks kulda Bulgaaria rühmkava koondisega. "See on võistlus ja muidugi tunnen närvipinget, kuid see on spordis normaalne," kinnitas ta.

Hellitavalt Stilitoks kutsutav talent on karjääri jooksul võitnud Euroopa meistrivõistlustel individuaalselt nüüd ühtekokku kümme medalit ning neljast kullast kolm sai ta kaela just Tallinnas. Kolm aastat tagasi võitis ta kodustel Sofia maailmameistrivõistlustel kolm hõbedat ja mitmevõistluses pronksi. Just mitmevõistluses on Nikolova olnud väga stabiilne, sest EM-il võitis ta mitmevõistluses medali juba neljandat aastat järjest.

