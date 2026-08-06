Eesti kiirusautomudelistid võitsid kodusel EM-il kolm kuldmedalit

Tallinnas Nõmmel peetud kiirusautomudelite 75. Euroopa meistrivõistlustel võitsid Eesti sportlased kolm kulda, ühe hõbeda ja ühe pronksi. Kõrgetasemelisel võistlusel jättis Eesti koondis koju ka Rahvuste karika ning tippkiiruste arvestuse võidu ehk Kiiruste karika.