Eesti kiirusautomudelistid võitsid kodusel EM-il kolm kuldmedalit
Tallinnas Nõmmel peetud kiirusautomudelite 75. Euroopa meistrivõistlustel võitsid Eesti sportlased kolm kulda, ühe hõbeda ja ühe pronksi. Kõrgetasemelisel võistlusel jättis Eesti koondis koju ka Rahvuste karika ning tippkiiruste arvestuse võidu ehk Kiiruste karika.
1,5 cm3 mootoritega võistlusklassis purustati 20 aastat püsinud maailmarekord. Meistritiitel läks Ukrainasse, hõbedale tõusis Rain Teder ning pronksmedali pälvis Šveitsi sportlane. Võistlusklassi neljanda koha saavutas Lembit Vaher.
Teises, 2,5 cm3 võistlusklassis triumfeeris Tõnu Sepp. Meistritiitli toonud sõit õnnestus Sepal alles võistluse viimasel katsel, kui ülinapi eduga õnnestus edestada hõbemedalile tulnud Saksamaa sportlane. Pronksmedal läks Ukrainasse ning neljandale kohale tõusis Eesti aasta parim noormudelist Uku Sermann.
3,5 cm3 mootoritega kolmandas võistlusklassis võitis kulla Arco Aria, hõbeda teenis Ukraina sportlane ning pronksile tõusis Ranno Põhjakas.
Neljandas, 5,0 cm3 võistlusklassis läks võit Rootsi, hõbemedal Šveitsi ning pronksmedali jättis kodupinnale Tiit Luman.
Viiendas ja kõige kiiremas 10,0 cm3 võistlusklassis kaitses EM-tiitlit Tõnu Sepp. Napp võit tuli Šveitsi sportlase ees ning pronksmedal läks Poola.
Järgmise EM-i korraldamise teatepulk anti Nõmmel pidulikult üle Rootsile. 76. Euroopa meistrivõistlused kiirusautomudelismis toimuvad 2027. aasta suvel Örebrös, kuhu Eesti koondis läheb tiitleid ja rekordeid püüdma.
Kiirusautomudelismiga saavad huvilised lähemalt tutvuda juba 15. augustil Nõmme Huvikooli ringrajal, kus sõidetakse Eesti meistrivõistluste teine etapp ning publikul avaneb võimalus näha võistlusmasinaid saavutamas muljetavaldavaid tippkiirusi.
Toimetaja: Lisette Holst