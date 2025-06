Itaalia avas peatreeneri lahkumismängus võiduarve

Itaalia lubas tänavuse MM-valiksarja avamängus Norral endale kolm vastuseta väravat lüüa ning peatreener Spalletti teatas, et kohtumine Moldovaga jääb tema viimaseks.

Kodupubliku ees mänginud itaallased elasid mängu alguses ehmatuse üle, kui Ion Nicolaescu palli nende väravasse toimetas, aga VAR-iga konsulteerimise järel määrati olukorras suluseis. Võõrustaja läks poolajapausile eduseisus, kui Giacomo Raspadori 40. minutil pommlöögiga Itaalia juhtima viis.

Viis minutit pärast poolajapausi sai jala valgeks ka Andrea Cambiaso. Moldova pärast seda suurt ohtu ei kujutanud ning itaallased teenisid 2:0 võidu, mis on nende jaoks I-grupis esimene.

Itaalia koondise peatreener Luciano Spalletti pidi pärast mängu oma meeskonnaga hüvasti jätma. "Ma olen veendunud, et Itaalia jõuab MM-ile. Ma ei loobunud ametist, poleks seda kunagi teinud. Mind võib vallandada ja ma kirjutan alla, sest raha pole minu jaoks probleem. Kas ma poleks pidanud sellest rääkima? See ei käi nii," rääkis juhendaja pärast mängu.

"Tunnistan, et ei jäta oma järeltulijale kuigi head meeskonda, sest me oleksime pidanud paremini mängida. Mulle anti see võimalus töötada, ma üritasin, tegin vigu ja katsetasin," rääkis Spalletti. "Ma ei saanud mängijatest parimat välja ja pean sellega leppima. Proovisin teha suuri muudatusi, aga tegin sellega võib-olla suuremat kahju."

Esmaspäeva õhtul Eesti alistanud Norra on võitnud kõik neli kohtumist ja on 12 punktiga esikohal, kaks võitu ja ühe kaotuse kogunud Iisrael on kuue punktiga teine. Nii Itaalia kui Eesti on teeninud ühe võidu, aga itaallased on pidanud vaid kaks kohtumist ja eestlased neli. Moldova on mänginud kolm mängu, aga pole veel punkte teeninud.

J-grupis leidis aset tõeline põnevuskohtumine, kui Wales tuli Belgias teisel poolajal välja 0:3 kaotusseisust, aga mängule pani punkti ikkagi Kevin De Bruyne, kelle tabamus 88. minutil andis võõrustajale 4:3 võidu. Liidrina jätkab Põhja-Makedoonia, kes alistas 1:0 Kasahstani ja on nelja mänguga kogunud 8 punkti. Wales on seitsme silmaga teine, Belgia nelja punktiga kolmas, Kasahstan kolme punktiga neljas ja Liechtenstein on nulli peal.

Gibraltar oli L-grupis lähedal üllatusena, kui läks Fääri saarte vastu 23. minutil juhtima ning suutis eduseisu hoida kuni kohtumise viimase 20 minutini, mil Fääri mehed kaks väravat lõid ja koduväljakul võiduga pääsesid. Horvaatia teenis oma teise võidu, kui pani 5:1 võiduga Tšehhi paika. Tšehhid jätkavad grupis esikohal, aga Horvaatia on kaks mängu võitnud väravatevahega 12:1. Kolmas on Montenegro (6 p), neljas Fääri saared (3 p) ja Gibraltar on nulli peal.

Selle koondiseakna viimased valikmängud peetakse teisipäeval, MM-valiksari jätkub seejärel septembris.