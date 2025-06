Kaotus Norrale maksis Itaalia peatreenerile töökoha

Itaalia jalgpallikoondise senine peatreener Luciano Spalletti teatas pühapäeval, et on ametist vabastatud, kuid alles pärast meeskonna esmaspäevast MM-valikmängu Moldova vastu.

Itaalia lasi reedel Oslos oma MM-valiksarja avamängus võõrustajal Norral endale juba avapoolajal lüüa kolm väravat ning võttiski lõpuks vastu 0:3 kaotuse. Itaalia meedia nimetas koondise esitust häbiväärseks, kahele eelmisele finaalturniirile neljakordsed maailmameistrid ei pääsenud. Samasse valikgruppi kuulub ka Eesti, kes mängib esmaspäeval just Norraga.

Napoli 2023. aastal Itaalia meistriks juhendanud ning seejärel Itaalia peatreeneriks nimetatud Luciano Spalletti käe all koondis säravaid tulemusi ei saavutanud: 2024. aasta EM-i kvalifikatsioonis viigistati järjest Põhja-Makedoonia ja Ukrainaga, finaalturniiril kaotati tiitlikaitsjana kaheksandikfinaalis Šveitsile. Tema käe all võitis Itaalia oma 23 mängust vaid 11 ning kaotas kuus.

"Eelmisel õhtul ütles [Itaalia jalgpalliliidu president Gabriele] Gravina mulle, et mind vallandatakse. Ma ei tahtnud alla anda, oleksin eelistanud ametis jätkata. Olen mängus Moldova vastu veel pingil ja siis lõpetame lepingu," sõnas Spalletti pühapäevasel pressikonverentsil.

"Olin veendunud, et pääseme MM-ile ning olen jätkuvalt veendunud, et see koondis saab sinna pääseda. Armastan seda särki; mängijaid, keda olen juhendanud ning palun neilt homme, et nad annaksid endast kõik," lisas 66-aastane Spalletti.

Itaalia meedia teatel võib koondise järgmiseks peatreeneriks saada endine AC Milani juhendaja Stefano Pioli, kuigi valikus on ka karjääri tegelikult juba lõppenuks lugenud Claudio Ranieri.