Horvaatia alustas valiksarja seitsmeväravalise võiduga

Koos Tšehhi, Montenegro ja Fääri saartega L-valikgruppi kuuluv Horvaatia lõi Algarves toimunud mängus avapoolaja keskel kolme minutiga kaks väravat ning lisas siis 60. minutist 79. minutini lausa viis tabamust. Franjo Ivanovic ja Andrej Kramaric lõid kaks väravat, ühe tabamusega panustasid Ivan Perisic, Mario Pasalic ja Ante Budimir.

Leedsi kaitsja Joe Rodon viis Walesi koduplatsil Liechtensteini vastu 39. minutil, Harry Wilson suurendas 65. minutil edu ning lõppskoori 3:0 vormistas kolm minutit hiljem Kieffer Moore. Endine Leedsi ja Fenerbahce ründaja Ezgjan Alioski päästis oma 86. minuti väravaga Põhja-Makedooniale Belgia vastu koduplatsil 1:1 viigi.

Wales on J-valikgrupis kolmest mängust teenitud seitsme punktiga esikohal, samuti kolm mängu pidanud Põhja-Makedoonia viie punktiga teine. Belgia jaoks oli reedene kohtumine valiksarjas esimene. Tšehhi on L-grupis võitnud kõik kolm mängu, Montenegrol on teisena kuus punkti ning Gibraltar on kõik kolm mängu kaotanud väravate vahega 1:13.