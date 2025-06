Itaallased suurest kaotusest Norrale: see on piinlik

Norra mängis koduväljakul neljakordse maailmameistri avapoolajal selgelt üle ning Alexander Sörlothi, Antonio Nusa ning Erling Haalandi väravad viisid Oslos juba kolmveerandtunni järel 3:0 juhtima. Teisel poolajal eelmistel Euroopa meistritel enam mängu tagasi tulla ei õnnestunudki.

"Mul ei ole praegu selgitusi. Peame minema sisse [riietusruumi] ja aru saama, mis esituse pakkusime. Meie fännid ei ole seda väärt. See jääb meie südametunnistusele," kommenteeris sel hooajal PSG-ga nii Prantsusmaa meistriks kroonitud kui Meistrite liiga võitnud Itaalia väravavaht Gianluigi Donnarumma kaotuse järel Rai Spordile.

Napoli 2023. aastal Itaalia meistriks juhendanud ning seejärel Itaalia peatreeneriks nimetatud Luciano Spalletti käe all pole koondis säravaid tulemusi saavutanud: 2024. aasta EM-i kvalifikatsioonis viigistati järjest Põhja-Makedoonia ja Ukrainaga, finaalturniiril kaotati kaheksandikfinaalis Šveitsile ning Spalletti on kodumaa meedialt saanud palju kriitikat. Kuklas kumab kahtlemata fakt, et kahele eelmisele MM-finaalturniirile Itaalia ei pääsenudki.

"Vajame indiviididena rohkem entusiasmi. Peame leidma midagi enamat, muidu peavad tulema muudatused," sõnas Spalletti reedese kaotuse järel ajakirjanikele. "Suudame individuaalselt enamat, aga on näha, et meil on rasked hetked," tõdes ta, lisades, et koduse alaliiduga võivad nüüd järgneda keerulised jutuajamised.

Itaalia suurim spordileht Gazzetta mõistis koondise reedese esituse teravalt hukka. "On reaalne oht, et meie MM-valiksari on läbi enne, kui see tõeliselt algab. Paneme end valmis järjekordseks piinavaks play-off'iks. Eilne koondis oli Oslos piinlik ning on õigustatud kahelda kõiges ning oodata halvimat. Me oleme lihtsalt tühjad ning sellise kaaluga katastroofi äärel seistes oleks loogiliseks lahenduseks radikaalsed muudatused juhtimises," kirjutas Sebastiano Vernazza päevalehe juhtkirjas.