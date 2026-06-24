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Horvaatia lõi Modrici 200. mängus Panamale ühe värava, Colombia sai teise võidu

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril tagas Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva toimunud mänguga K-alagrupist edasipääsu Colombia, kes oli 1:0 üle Kongo DV-st. Horvaatia sai aga L-grupis Panama 1:0 alistamisega esimese võidu.

Nii Horvaatia kui Panama alustasid teisipäevast mängu teadmisega, et teine kaotus tähendaks juba enne alagrupifaasi viimast kohtumist kohvrite pakkimist ja kojulendu. Panama võitis avapoolajal olulisi keskväljavõitlusi ning ääred Jose Luis Rodriguez ja Amir Murillo pakkusid Horvaatia kaitsjatele oma kiirusega peavalu, ent väravani ei jõutud.

Hoopis Horvaatia oli see, kes teise poolaja alguses otsustava tabamuseni jõudis: Marko Pasalic vabastas paremal äärel kavala kannasööduga Josip Stanisici ning tema 53. minuti tsenderduse lükkas väravaesisel võrku markeerimata Ante Budimir.

"Mängijad olid suure surve all, Panama võitis alguses kõik võitlused. Me ei saanud mängu alguses sellega hakkama ja see muutis mind vihaseks," sõnas Horvaatia peatreener Zlatko Dalic pärast mängu. "Ausalt öeldes ei oodanud ma, et sellest tuleb nii raske mäng. Me ei reageerinud kõige paremini, aga vajasime neid punkte väga. Ma pole meie esitusega – eriti esimesel poolajal – kuigi rahul, aga unustame selle ja keskendume eesootavale."

Ees ootab Ghana, kes on L-alagrupis sarnaselt Inglismaale kogunud neli punkti. Teisipäevane kohtumine oli ühtlasi 40-aastase Luka Modrici 200. koondisemänguks ning meeskonnakaaslased viskasid teda pärast lõpuvilet tähistamiseks taeva poole.

L-alagrupp

Panama

0
:
1

Horvaatia

00:00

    • Budimir54'

    K-alagrupi kohtumises tegi Kongo DV väravavaht Lionel Mpasi Colombia vastu mitmeid häid tõrjeid, kui pareeris järjest James Rodrigueze, Jhon Ariase ning Luis Diaze löögid. Avapoolajal saatis Colombia Aafrika koondise värava poole 15 pealelööki, millest raamidesse läksid kuus; sealjuures said löögi kirja kümnest väljakumängijast üheksa.

    Tempokas mängus oli teisel poolajal võimalusi mõlemal meeskonnal, kohtumise ainsa värava lõi 76. minutil aga Colombia äärekaitsja Daniel Munoz, kes saatis paremalt äärelt tõusnuna palli madala löögiga Kongo värava esimese posti kõrvale. Võit tagas kuus punkti kogunud Lõuna-Ameerika meeskonnale ühtlasi edasipääsu.

    K-alagrupp

    Colombia

    1
    :
    0

    Kongo DV

    00:00

    • Munoz76'

      Toimetaja: Anders Nõmm

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