Henn: seekord on positiivset rohkem kui negatiivset

"Mänguliselt hoopis teine mäng. Teatud mõttes ta võib-olla sama rada läks, aga mänguliselt ei ole midagi võrrelda," ei soovinud Eesti peatreener Jürgen Henn intervjuus ERR-ile sellele paralleelile pidama jääda.

"Vastane lõi kolmanda ka päris lõpus. Tekitasime survet ja kui seal oleksime võinud selle tulemuse kuidagi väga hea õnnega kätte saada, siis täna ka mänguliselt olid korralikud võimalused."

Henni sõnul määras periood esimese poolaja lõpus ja teise alguses, kus vastased lõid kaks esimest väravat. "Kümneminutiline periood, kus olime natuke naiivsed või lapsikud. Kaks päris kerget väravat. See viimane oli juba selle pealt, et võtsime päris palju juba riske," lausus ta.

"See kümneminutiline periood... me ei olnud võib-olla mentaalselt sellisel tasemel, kus siin peab olema. Sellised perioodid kasutavad head võistkonnad ära. Kui tasemevahe on olemas, siis see saab maksvusele."

Siiski leidis ta ka ohtralt positiivset. "Ma arvan, et lõime väga ilusa värava. Olime lõpuni mängus sees. Mängisime väga korralikku jalgpalli, tekitasime võimalusi. Meeldis, et lõpus oli väljakul päris noor koosseis, mis, ma arvan, on ka tähtis," ütles Henn.

"Ma arvan, et seekord on positiivset rohkem kui negatiivset. Loomulikult hindame ise lõpuks samamoodi seda tulemust ja sellise mängu pealt mingis mõttes hea tundega koju ei lähe. Jääb kindlasti kripeldama. Arvan, et mõne päeva pärast leiab ka positiivset."

Eesti ainsa värava löönud Mattias Käit sõnas, et see oli tema arust koondise senise aasta parim esitus. "Palliga mängisime väga enesekindlalt, väga hästi. Ega Iisraelil palju väravavõimalusi ei olnud. Need olid iseenda lollid otsused. Need kaks esimest väravat... pall lihtsalt tribüünile ära lüüa ja oleks edasi kaitsnud. Sellepärast valus, aga pole midagi teha. Õpime ja peame tegema vigade parandused," sõnas ta.

"Täna mängisime paremini kui nemad. Esimene poolaeg oli neil raske. Me suutsime ilma pallita mängida väga okeilt, välja arvatud need vead. Palliga... see aasta kindlasti meie parim mäng!"

Värava lõi ta karistusala keskelt pärast Michael Schjønning-Larseni head eeltööd. "Hästi välja mängitud olukord. Larsen leidis ka päris hästi selle cutback'i, tagasisöödu. Keskendusin pallile, et see taha posti lüüa. Ega ma päris täpselt ei näinud, kus väravavaht oli, aga õnneks läks hästi," kirjeldas ta.