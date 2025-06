Kuusk: Norra ründajad on teist masti, peame sellega kiirelt harjuma

Eesti jalgpallikoondis pidi MM-valiksarja esimeses kodumängus tunnistama Iisraeli paremust, ehkki tasavägiselt kulgenud esimesel poolajal suutis Eesti kohtumist pooletunnise mängu järel juhtima minna. Skoori avas Michael Schjönning-Larseni heast söödust Mattias Käit, kes lõi koondise eest oma kümnenda värava.

"Mulle tundus, et see oli selline hästi väljamängitud olukord. Larsen muidugi leidis ka päris hästi selle tagasisöödu ja sealt edasi keskendusin pallile, et taha posti lüüa. Ega ma täpselt ei näinud, kus oli väravavaht, aga õnneks läks hästi," kirjeldas Käit väravaolukorda.

Iisrael viigistas esimese poolaja lõpus Eesti pallikaotuse järel keskväljal vasturünnakust ja läks teise poolaja alguses mõneti sarnasest kontrast juhtima 2:1. Mõlema Iisraeli värava autoriks oli Dan Biton.

"Jah, võib olla pärast esimest väravat natuke mingisugune tasakaal kadus ära," tõdes keskkaitsja Märten Kuusk. "Nemad said ohtlikke kontrarünnakuid ja jäime võib olla liiga kaugeks üksteisest, kui palli kaotasime. Nad said võib olla väikse momentumi poolaja lõpus."

"See 10-minutiline periood, kus me ei olnud võib olla mentaalselt päris sellel tasemel, kus siin peab olema. Need sellised perioodid kasutavad head võistkonnad ära. Kui tasemevahe on ikkagi olemas, siis see saab maksvusele," lisas koondise peatreener Jürgen Henn.

Viimase kolmanda värava lõi Iisrael kohtumise lõpus penaltist, mille realiseeris Mohammad Abu Fani. "Otsustasin minna palli ära lööma, aga ta jõudis koksata enne palli ära ja paraku penalti. On väga palju parandamisruumi teatud hetkedel, jääb kindlasti kripeldama. Teistpidi saame võtta ka asju siit kaasa. Ma arvan, et see oli meie parim mäng palliga – väga enesekindel ja värav sündis ka väga ilusa ülesehituse järel. Algas hästi, lõppes kehvasti. Väga-väga tahtsime saada siit tulemust ja kolm punkti," sõnas koondise kapten ja väravavaht Karl Jakob Hein.

Eesti valdas palli 54 protsenti mänguajast ja tegi kaheksa pealelööki, kuid neist vaid üks läks raamidesse. Head võimalused väravani jõuda olid Rocco Robert Sheinil ja Patrik Kristalil. Peatreener Jürgen Henn leidis, et meeskond mängis korralikku jalgpalli, ehkki tulemuseks oli kaotus.

"Ma arvan, et sel korral on positiivset rohkem kui negatiivset. Loomulikult me hindame ise ka lõpuks seda tulemust. Eriti sellise mängu pealt me kindlasti hea tundega koju ei lähe ja jääb kindlasti kripeldama, aga mõne päeva pärast vaadates leiame ka seda positiivset."

Esmaspäeva õhtul võõrustab Eesti MM-valikmängus Norra koondist, kes on võitnud valiksarjas kõik kolm mängu väravatevahega 12:2. Reedel alistas Norra kodus Itaalia 3:0.

"Ma arvan, et teeme oma korrektuurid Iisraeli mängust. Muidugi on Norra ründajad teist masti – suuremad ja füüsilisemad. Peame sellega ka kiirelt harjuma. Nii see jalgpall käib, et õnneks tuleb uus mäng kiirelt peale ja loodame, et koduseinad jälle toetavad ja suudame midagi vägevat teha," ütles Kuusk.