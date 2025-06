Ševoldajeva: saime häid kordusi ja tagasisidet, mida peame parandama

Eesti kaotas veebruaris Györis peetud kohtumises Iisraelile 1:3, viigistas aprilli alguses kodus Bulgaariaga 0:0, kaotas mai lõpus kodus Iisraelile 1:3 ja lõpetas tsükli esmaspäeval 1:0 võõrsilvõiduga Bulgaaria üle.

Eesti koondise jaoks tähendab see järgmiseks korraks samuti C-tasandile jäämist. "Tulemuslikke eesmärke punktide kujul me endale ei pannud. Tahtsime kindlasti seda, et mängiksime B-tasandile tõusmise nimel. See eeldab seda, et tahame saada kõikides mängudes maksimumi," lausus Eesti koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva kokkuvõtteks.

"See on võistkonna jaoks esimene valiktsükkel selle mängustiiliga. Paratamatult on vaja rohkem aega ja mänge selleks, et saada rohkem kordusi. Kui võrrelda kahte mängu Bulgaaria vastu, siis esimeses ei teinud nii head sooritust, tänases [eilses - ERR] oli mäng paremini kontrolli all."

"Kui võtame selle fookuse, et tahaksime võimalikult palju põhimõtteid ja mängupilti saada enda kontrolli alla, siis selleks ongi vaja palju mänge," tõdes Ševoldajeva. "Ma arvan, et sellega saame rahule jääda. Saime häid kordusi ja piisavalt tagasisidet sellele, mida peame parandama."

Eesti koondise koguneb uuesti juuni lõpus. Kadrioru staadionil mängitakse kaks maavõistlust samuti C-tasandil pallinud Kosovoga, kes erinevalt Eestist pääses B-tasandi üleminekumängudele.

"Meil on head põhimõtted paigas, kuidas erinevate vastaste ja formatsioonide vastu olla edukad," lausus peatreener. "Kuhu need ruumid jäävad ja pallikaotused on sellised momendid, mida peame veel üle vaatama. Aga ma arvan, et meil on sellest aknast väga palju mängupildist või põhimõtetest, mida kontrollisime. Selle peale saame ehitada."