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Tallinnas esines jalgpalli naiste tipptreener Pia Sundhage

Jalgpall
Foto: SCANPIX / AP
Jalgpall

Tänasel naiste eliitjalgpalli seminaril jagasid treenerikogemusi maailma absoluutsesse tippu kuuluv Pia Sundhage ja Eesti naiste jalgpallikoondise juhendaja Aleksandra Ševoldajeva. Mõlema sõnul peitub edu võti koostöös ja usalduses.

Kaks korda USA naiste koondise olümpiavõitjaks tüürinud ning ka Rootsi ja Brasiilia koondisi tipptasemel juhendanud Sundhage tuli Tallinnasse seminarile sooviga just oma kogemusi jagada.

"Olen inimene, kes ütleb kõigele jah," iseloomustas ta end ERR-ile. "Kui saan midagi jalgpalli - eriti just naiste jalgpalli - heaks teha ja oma mõtteid jagada, siis teen seda, kuna olen tänulik kogu jalgpallis veedetud aja ja kõigi mängitud ja juhendatud kohtumiste eest. Nüüd on aeg midagi tagasi anda."

Edukat treenerit austatakse jalgpallimaailmas lisaks saavutustele ka juhtimisfilosoofia tõttu. Oma ettekandes keskendus Sundhage tiimi ülesehitamisele ja omavahelise suhtluse tähtsusele.

"Tuge on muidugi vaja. Kui mina jalgpalli mängima hakkasin, siis sellist asja ei olnud nagu naiste jalgpall. Aga vaadake, kus täna oleme," võrdles ta. "Selle taga on ülemaailmne liikumine. Jalgpall on lõbus. Me tahame üheskoos mängida ja sellist keskkonda tekitada."

Eesti naiste koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva keskendus oma ettekandes enda kogemustele ja õppetundidele. Tema sõnul on oluline, et naiste treenerid tunnetaksid võimalust nõu küsida ja silmaringi laiendada, mistõttu Sundhage esinemine on eriti oluline.

"See on inimene, kellel on nii palju kogemust," lausus Ševoldajeva. "Ta on läbi teinud sellisel tasemel nii palju õppetunde ja see on midagi sellist, mida mitte keegi teine siit Eestist ei saa tulla ja lihtsalt rääkida. Mina saan ainult Eesti kontekstist midagi edasi anda, aga Pia saab seda terve maailma kontekstist ja täiesti tipptasemel - seega meeletult oluline ja väga äge."

Toimetaja: Siim Boikov

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