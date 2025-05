Eesti jalgpallinaiskond kohtub reedel Iisraeliga: oleme suutelised võitma

Naiste jalgpallikoondisel seisab reedel ees Rahvuste liiga mäng Iisraeliga. Peatreener Aleksandra Ševoldajeva on seekord ettevalmistuses vastasest enam rõhku pööranud oma võistkonna mängule.

"Tahame tekitada ülekaalumomente, et luua endale eelissituatsioone, et võita palli ja selleks, et olla ohtlikud," ütles juhendaja.

Viimased pool aastat Austria kõrgliigaklubis Linzis veetnud kaitsja Siret Räämet tunneb, et õppis esimesest väliskogemusest palju. "Mängude tempo on seal kõrgem ja selle ettevalmistuse pealt, mis ma seal sain, on kindlasti rahvusvahelisele mängule palju lihtsam tulla," sõnas kaitsja.

Iisraelile jäädi kevadel võõrsil peetud esimeses mängus 1:3 alla, kuid Räämeti sõnul on neid võimalik ka võita. "Ma arvan, et variant nende vastu on kindlasti olemas. Eelmine mäng, mis meil nende vastu oli, nad lõid meile standarditest, aga oleme teinud omad järeldused. Suutsime neile ka mängust ise värava lüüa, nii et kui täidame kõik ülesanded, mis meil on ja oleme ise ees teravad, oleme suutelised neid võitma," ütles Räämet.

Kuigi mitu olulist lüli jääb koondisest eemale, on peatreener koosseisu ja ettevalmistusega igati rahul. "Meeleolu võistkonnas on hea, see on siiras ja trennides on ka see tase ja kvaliteet, mida mängijad näitavad ikkagi kõrge. Mängijad, kes praegu on koondises, nende kirg ja pingutus ja tahe mängida on väga suur."

Rahvuste liiga kohtumine Iisraeliga algab reedel Kadrioru staadionil kell kuus.