Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis Iisraeli mänguks

Vigastustest räsitud Eesti naiskonna koosseisust jäävad muuhulgas kõrvale Vlada Kubassova, Lisette Tammik ning kapten Inna Kiss-Zlidnis.

Eesti kuulub Rahvuste liiga C-tasandil kolmesesse alagruppi koos Bulgaaria ja Iisraeliga. Viimati mindi Iisraeliga vastamisi veebruari lõpus, kui Ungaris peetud kohtumises tuli Eestil tunnistada vastaste 3:1 paremust. Enne reedest kohtumist hoiab Iisrael seitsme punktiga alagrupi esikohta, järgnevad Bulgaaria kahe punktiga ja Eesti ühe punktiga.

"Tahame tekitada ülekaalumomente, et luua endale eelissituatsioone, et võita palli ja selleks, et olla ohtlikud," ütles peatreener Aleksandra Ševoldajeva mängu eel. "Meeleolu võistkonnas on hea, see on siiras ja trennides on ka see tase ja kvaliteet, mida mängijad näitavad ikkagi kõrge. Mängijad, kes praegu on koondises, nende kirg ja pingutus ja tahe mängida on väga suur."

Iisraelile jäädi kevadel võõrsil peetud esimeses mängus 1:3 alla, kuid Siret Räämeti sõnul on neid võimalik ka võita. "Ma arvan, et variant nende vastu on kindlasti olemas. Eelmine mäng, mis meil nende vastu oli, nad lõid meile standarditest, aga oleme teinud omad järeldused. Suutsime neile ka mängust ise värava lüüa, nii et kui täidame kõik ülesanded, mis meil on ja oleme ise ees teravad, oleme suutelised neid võitma," ütles ründaja.

Eesti naiste jalgpallikoondise koosseis mänguks Iisraeliga:

Väravavahid

12 Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 4/0

1 Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Viimsi JK 2/0

13 Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 1/0

Kaitsjad

16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 90/1

3 Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 52/0

5 Rahel Repkin (17.06.1998) – IFK Värnamo (SWE) 20/0

18 Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 14/1

21 Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tallinna FC Flora 14/0

Poolkaitsjad

17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 59/2

7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Thy-Thisted Q (DEN) 44/3

9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 19/2

11 Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 16/2

2 Anett Vilipuu (25.09.1996) – JK Tallinna Kalev 6/1

4 Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 6/0

8 Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 4/0

10 Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 3/0

23 Marta Liisa Staalfeldt (02.12.2004) – CF Pozuelo (ESP) 2/0

20 Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 2/0

19 Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 2/0

15 Valeria Liik (19.05.2003) – Saku Sporting 1/0

Ründajad

22 Kristina Teern (13.11.2004) – LASK (AUT) 16/2

6 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 9/1

14 Anželika Jotkina (10.09.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva