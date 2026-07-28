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Eesti jalgpallikoondislane nimetati Austria kõrgliigaklubi kapteniks

Jalgpall
Siret Räämet
Siret Räämet Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Jalgpall

Eesti naiste jalgpallikoondise kaitsja Siret Räämet on algaval hooajal Linzi LASK-i kapten, selgus algava Austria kõrgliiga hooaja meediaüritusel.

Austria naiste Bundesliga alustab tänavu 45. hooaega ja selle eel toimus hooaja avaüritus, kus tutvustati liiga uut nimisponsorit ja teatati teleülekande lepingust Austria rahvusringhäälngu ORF-iga, mis hakkab igas voorus näitama üht vastasseisu.

Meediaüritusest võttis osa iga naiskonna üks mängija ning LASK-i esindas sündmusel nende uus kapten Räämet, kirjutab Soccernet.ee.

26-aastane eesti koondislane on Linzi klubis olnud poolteist aastat ja alustab tänavu Austria kõrgliigas teist täishooaega. Kapteniks kerkinud Räämet soovib uues rolli olla liider, kelle eeskujul mängijad alati pingutaks. "Minu jaoks on oluline, et iga mängija annaks treeningul endast maksimumi ja sooviks pidevalt areneda. Kaptenina tahan seda suhtumist edasi anda ka noorematele mängijatele," lausus kaitsja.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

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