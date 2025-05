Robin Jäätma lasi uue Eesti rekordi

Ka eelmised kaks rekordit – 2019. aastal lastud 710 silma ja 2020. aastal lastud 711 silma olid 24-aastase Jäätma nimel.

Maailmarekord 718 silma kuulub alates 2016. aastast ameeriklasele Braden Gellenthienile ja Euroopa rekord, samuti 718 silma, on 2021. aastast hollandlase Mike Schloesseri nimel.

"Olen oma laskmisega väga rahul. Teadsin, et vorm on hea, aga ei arvanud, et nii hea! 713 tuli suhteliselt lihtsalt. Tunnen, et arenguruumi veel on," märkis Jäätma.

Hooaja alguses Hiinas toimunud MK-etapil tervisega ja varustusega kimpus olnud Jäätma lisas, et vahetas tehniliste probleemidega vibu välja. Praegune vibu töötab väga hästi ning ta on rahul ka päästiku seadistusega.

Järgmisel nädalal asub Jäätma koos õe Liselli ja Meeri-Marita Paasiga võistlustulle MK-etapil Türgis. "Ootan Türgit juba – seal on üldiselt kõikuv tuul, mis peaks mulle kasuks tulema," on Jäätma lootusrikas.