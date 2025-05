Van Aert vedas meeskonnakaaslase sprindifinišis võidule

Maranellos asuva Ferrari peakontori eest möödunud sprindietapil läksid esmalt eest kolm Itaalia jooksikut, kellest viimane püüti kinni 30 km enne finišit. Viimasel kilomeetril tegi vedurina pikalt ränka tööd üheksanda etapi võitja Wout van Aert, kelle tuulest väljus võitjana oma karjääri teise Giro etapi võitnud Kooij.

"Kaks eelmist sprindietappi ei läinud minu jaoks hästi, seega on mul väga hea meel, et suutsin nüüd võita. Ainult tema [van Aert] suudab seda teha - tema toetus on uskumatu. Pean teda ja kogu tiimi tänama, nad tegid täna suurepärast tööd," rääkis Kooij.

Grupifinišiga lõppenud etapil üldarvestuses muudatusi ei toimunud, kuigi üldliider Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) kasvatas boonussekundite toel oma edu tiimikaaslase Juan Ayuso ees 33 sekundile. 1.09 kaotavad nii Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) kui Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).