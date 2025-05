Naiste jalgpallikoondis läheb Rahvuste liigale vastu 24 mängijaga

Vigastuse tõttu jäävad koosseisust kõrvale Lisette Tammik, Jaanika Volkov, Victoria Vihman ja Kirkeliis Lillemets. Vigastusest taastuvad veel ka Getter Saar, Kristiina Tullus, Emma Treiberg ja Sandra Pärn. Võimaliku debütandina liitub koondisega ründaja Anželika Jotkina.

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul ei rõõmusta vigastatute olukord treenereid. "Samas arvan, et meil on piisavalt palju kvaliteeti ja soovi, et olenemata vigastuste arvukusest ikkagi väga head mängu näidata ja naiskonnaga maksimum anda. Teised mängijad saavad selle võrra oma võimaluse," rääkis Ševoldajeva.

Ta lisas, et eesmärk on eesolevatest mängudest rohkem kätte saada. "Olen kindel, et eelmistest mängudest nende vastastega on meil veel kasutamata potentsiaali. Eesmärk on kaitsvates standardolukordades mängida tulemuslikult, mitte lasta olla vastastel ohtlik. Tahame leida mängus olukorrad, kust saaksime vastast ise ohustada. Eelmine mäng Bulgaaria vastu jääb eriti kripeldama, sest kui välja arvata mängu viimased pool tundi, siis üldiselt ründasime liiga väikeste jõududega. Seda tahaks kindlasti parandada. Iisraeli vastu on kõik detailid kaitses ja standardolukordades äärmiselt olulised, aga proovime leida kohad ka nende mänguplaanis, kus saame ise olla ohtlikud," ütles Ševoldajeva.

Koondis koguneb esmaspäeval, 26. mail Tallinnas, kui üheskoos valmistutakse reedel toimuvaks kohtumiseks Iisraeli vastu. Kohtumine peetakse 30. mail kell 18.00 Kadrioru staadionil, väravad avatakse üks tund enne avavilet. Pääsmed kohtumisele on saadaval Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel. Neli päeva hiljem, 3. juunil minnakse võõrsil vastamisi Bulgaariaga.

Eesti naiste koondise koosseis:

Väravavahid

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 4/0

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Viimsi JK 2/0

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 1/0

Kaitsjad

Inna Kiss-Zlidnis (18.04.1990) – Budafoki LC (HUN) 105/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 90/1

Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 52/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – IFK Värnamo (SWE) 20/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 14/1

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tallinna FC Flora 14/0

Poolkaitsjad

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 59/2

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Thy-Thisted Q (DEN) 44/3

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 19/2

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 16/2

Anett Vilipuu (25.09.1996) – JK Tallinna Kalev 6/1

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 6/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 4/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 3/0

Marta Liisa Staalfeldt (02.12.2004) – CF Pozuelo (ESP) 2/0

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 2/0

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 2/0

Ründajad

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 76/14

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 16/2

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 9/1

Anželika Jotkina (10.09.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva