Eesti istevõrkpallikoondis mängib 20-aastase pausi järel Euroopa meistrivõistlustel

Eesti on varasemalt Euroopa meistrivõistlustel osalenud aastatel 1993, 1995, 1997 (toimus Tallinnas) ning viimati osales Eesti istevõrkpallikoondis EM-il Soomes aastal 2003. Nüüdseks on muutunud ka süsteem ning võistlustel osaleb rohkem riike kui varem – EM-i mängitakse kolmes divisjonis ning Eesti alustab C-divisjonist, mis toimub 22.-24. mail Norras Stavangeris, vahendab volley.ee.

Turniiri alguses toimub sportlastel ka rahvusvaheline klassifitseerimine ehk meditsiiniline kontroll – C-divisjonis võib platsil mängida korraga neli klassifitseeritud ehk puudega mängijat ning kaks tavamängijat.

Eesti vastasteks on turniiril Tšehhi, Taani, Norra ja Sloveenia. Alagrupis mängitakse kõikide võistkondadega ühe korra. Alagrupi esimene pääseb otse finaali, teine ning kolmas mängivad poolfinaali ning võitjat ootab ees finaal, kaotajale jääb kolmas koht. Alagrupi neljas ja viies mängivad kohamängu. Edu korral võib uueks hooajaks tõusta järgmisesse divisjoni, kus omakorda muutuvad klassifitseeritud mängijate reeglid – platsil 5-1.

Siiani mängib koondises 2024. aasta istevõrkpalluriks valitud Ivar Liiv, kes on ainsana istevõrkpalli EM-il ka varasemalt mänginud. Liiv rääkis oma mõtetest enne turniiri: "Tore, et ma oma oskustega veel koondisesse mahun. Hea sats on koos ja see innustas mind kõige rohkem pundiga uuesti liituma. Teadsin, et nendega koos on veel võimalik midagi saavutada ja seda me nüüd tegema lähmegi. Ise olen küll kahekümne aasta tagusega võrreldes veidi roostes (naerab), aga teen seda ikka meeskonna nimel. Olen vanem ja pole füüsiliselt enam nii hea, aga teine pool on kogemused ja ma arvan, et mul on veel, mida endast anda."

"Selle hooaja vältel on kõik võistlused, laagrid ja treeningud olnud orienteeritud EM-i ettevalmistuseks. Näiteks oleme rohkem rõhku pööranud asetustele ja liikumistele ning blokile. Saame EM-ile minna oma parima koosseisuga," kommenteeris mängiv treener Rait Metsaste. "Oleme koos leidnud ühise sünergia ja toimime võistkonnana hästi – meil on nii pikkust, jõudu kui ka osavust. Vastastest oleme tuttavad vaid Tšehhiga, kellega oleme Euroopa liigas korduvalt mänginud, teised on tundmatud. Võtame mäng korraga."

Eesti koondise koosseis: Ivar Liiv, Egerd Erreline, Margus Hoop, Tarmo Lepik, Marek Piirimägi (kõik klassifitseeritud mängijad) ja Rait Metsaste, Karel Lumik, Meelis Stamm, Marek Matsalu, Peeter Rõbakov ning võistkonna mänedžer Siret Rits.

Ajakava:

22.05 kell 10.15 Eesti vs Taani

22.05 kell 19.00 Eesti vs Norra

23.05 kell 12.00 Eesti vs Tšehhi

23.05 kell 17.00 Eesti vs Sloveenia

24.05 kell 11.00 – poolfinaal

24.05 kell 11.15 – 4-5. koha mäng

24.05 kell 15.30 – finaal