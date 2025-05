Ootamatult Giro liidriks kerkinud rattur: mõtlesin kõigi pereliikmete peale

Itaalia velotuuri roosat üldliidrisärki kannab pühapäeval Diego Ulissi (XDS Astana), kelle jaoks on tegemist igal juhul väga emotsionaalse hetkega.

35-aastane Ulissi lõpetas laupäeval etapi kolmandana ja kuna peagrupp koos Primož Rogliciga (Red Bull - Bora - Hansgrohe) jäi jooksikutest ootamatult kaugele, tähendas see itaallasele liidrirolli tõusmist.

Viimase itaallasena kandis roosat särki Alessandro De Marchi ja seda 2021. aastal. Vahepeal on möödunud 86 etappi, mil liidrisärk on mõne teisest rahvusest ratturi seljas.

"Ma ei lase emotsioonidest kergesti end võita, aga kui mulle ulatati Maglia Rosa ja sel olid XDS Astana logo peal, siis muutusin emotsionaalseks. Pean seda tunnistama," sõnas Ulissi ajakirjanikele.

"Ma olen 35-aastane, saan peagi 36. Minu jalgratturikarjäär on toonud toredaid hetki koos kaheksa etapivõiduga Girol. Ma olen loonud toreda perekonna koos kolme tütrega."

"Nii et kui ma esimest korda särki nägin, siis mõtlesin kõigi pereliikmete peale. Eriti nende peale, kes viisid mind lapsena võistlustele."

Laupäeval kuulus etapivõit austraallasele Luke Plappile (Jayco Alula). Ulissi tunnistas konkurendi paremust. "Olen rahul sellega, kuidas künklikul maastikul sõitsin. Kui kuulsin, et pean lõpus täisvõimsusel pingutama, siis mõistsin, et mul on šanss Maglia Rosaks."

"Otsus mitte öelda mulle täpseid vahesid oli parim asi, mida teha, et mind mitte häirida. Mul on rattakarjääris pikk kogemus, aga mul pole kunagi varem olnud Maglia Rosat."

Pühapäeval sõidavad ratturid 181 kilomeetrit marsruudil Gubbio - Siena ehk lõppeb Toskaana piirkonnas, kust on pärit ka Ulissi.

"Homme [täna] püüan endast kõik anda, et seda kaitsta, aga see on keeruline etapp, mis vajab ka õnne," lisas ta. "Maglia Rosaga Toskaanasse jõudmine oleks eriline."

Enne pühapäeva juhib Ulissi kaasmaalase Lorenzo Fortunato (XDS Astana) ees 12 sekundiga. Senine üldliider Roglic jääb 17 sekundi kaugusele.