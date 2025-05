Golfimaailma tipud jäid PGA Championshipi avapäeval hätta

North Carolinas asuvatel Quail Hollow Clubi radadel sadas nädala alguses kõvasti vihma ja kuigi rajad olid neljapäevaks üsnagi kuivad, valmistas avapäeva 16. rada ka maailma parimatele raskusi: nii Scheffler, McIlroy kui Schauffele pidid leppima double-bogey'ga ehk tegid par'ist kaks lööki enam. Scheffler ja Schauffele lõid ühe palli ka vette.

"See on üks neist asjadest, kus on väga keeruline lüüa palli otse, kui sellel on muda peal. Mõistan, et see on mängu osa, aga mängija jaoks ei ole frustreerivamat asja. Õpid terve elu, kuidas palli lüüa ja siis sul pole selle löögi üle mingit kontrolli," rääkis Scheffler.

Maailma esinumber ei olnud rahul ka PGA otsusega mitte lubada mängijatel palli üles korjata ning seda puhastada. "Mina ei tee reegleid. Pean lihtsalt tulema nende tagajärgedega toime. Võitlesin päeva lõpuni, aga see läks mulle päris mitu lööki maksma," lisas Scheffler.

PGA kinnitas pärast avapäeva, et ei plaani PGA Championshipil palle puhastada lasta, statistikabüroo Elias Sportsi andmetel polnud Scheffler kunagi ühegi suurturniiri avapäeval double bogey't löönud.

Scheffler läbis 18 rada kahe löögiga alla par'i ning jagab sellega kümne teise mängijaga kümnendat kohta. Schauffele tegi par'ist ühe löögi enam ning jagab 12 mängijaga 60. kohta, pluss kolmega lõpetanud McIlroy jägab 13 mängijaga 98. kohta.

Kehvade oludega tuli kõige paremini toime Venezuela mängija Jhonattan Vegas, kes läbis päeva tulemusega miinus seitse. "Suurepärane. Kui suudad suurturniiril 64 lüüa, siis sellega tuleb alati rahule jääda," sõnas 40-aastane Vegas, kellest sai esimene Venezuela golfimängija, kes suurturniiril esikohta hoidnud.

Vegasele järgnevad austraallane Cam Davis ja ameeriklane Ryan Gerard (mõlemad -5) ning neile omakorda Aaron Rai, Stephan Jaeger, Alex Smalley, Ryan Fox ja Luke Donald (kõik -4). Hooaja teise suurturniiri võitja selgub pühapäeval.