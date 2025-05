Shein ja Fredrikstad võtsid viienda võidu

Sel korral käis nende ramm üle Oslos pesitsevast KFUM-ist, kel tuli korjata juba 5. minutil. 76. minutil tabas Fredrikstad latti. Shein sekkus mängu esimese vahetuspausiga 60. minutil ning aitas ohjata mängu keskväljal, vahendab Soccernet.

Shein on Fredrikstadi särgis löönud kaasa seitsmes ametlikus mängus. Kõrgliigamatše on ta seni alustanud vahetusest. Fredrikstadil on samal ajal läinud hästi: seitsme kohtumise järel ollakse 16 punktiga (viis võitu, üks viik ja üks kaotus) neljandal kohal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.