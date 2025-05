Müncheni Bayern sai kodupubliku ees meistritiitlit tähistada

Bayern kindlustas Saksamaa meistritiitli juba eelmises mänguvoorus, kuid ootas tähistamisega hooaja eelviimase mänguvooruni ning ühtlasi viimase kodumänguni.

Oma karjääri esimese karika võitnud Harry Kane lõi Mönchengladbachi Borussia vastu 31. minutil värava, kui pani pea Michael Olise pommlöögile vahele. Suurepärase mängu teinud Olise sai lõpuks oma tabamuse ka kirja, kui saatis palli 90. minutil külaliste väravasse, vormistades sellega Bayernile 2:0 võidu.

Pärast mängu toimus Allianz Arenal suur pidu, kui Bayern tähistas kodupubliku ees klubi ajaloo 34. Saksamaa meistritiitlit. Muuseas sai Inglismaa koondise kapten Harry Kane esmakordselt oma karjääris karikat pea kohale tõsta. "See on imeline tunne, ootamist väärt! Palju tööd, ohverdusi, et selle hetkeni jõuda. Naudime seda, aga see on alles esimene," ütles britt pärast mängu.

Legendaarne väravavaht Manuel Neuer naasis pikalt vigastuspausilt ning hoidis oma seljataguse puhtana, aga tähistusel oli ka emotsionaalne maik, sest toetajad said jätta hüvasti Thomas Mülleriga. Saksamaa koondise raudvara astus Bayerni eest väljakule 750. korda, aga lahkub sel suvel klubist.

"Jalgpall ja need inimesed on andnud mulle 750 mängu jagu inspiratsiooni," ütles 35-aastane Müller. "Eriti tore on see, et saime oma staadionil karika. 75 000 inimest on siin meile toeks, päris hirmus tunne on. Ma ei pea seda kunagi iseenesestmõistetavaks, need hetked on imelised."

Müller liitus Bayerni akadeemiaga 2000. aastal ning on tulnud Saksamaa meistriks 13 korral. 2014. aastal MM-tiitli võitnud sakslase auhinnakappi kuuluvad veel kuus Saksamaa karikavõitu, kaks UEFA superkarikat ning kaks klubide MM-i karikat. Kokku on ta Bayerni eest löönud 248 väravat ning teinud eeltööd 222 tabamusele.