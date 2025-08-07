Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

35-aastane Müller liitus Bayerni akadeemiaga juba 2000. aastal ning tegi esindusmeeskonnas debüüdi kaheksa aastat hiljem, järgnenud 17 aasta jooksul võitis Müller Bayerniga 33 tiitlit, sealhulgas 12 Saksamaa meistritiitlit ja kaks Meistrite liiga karikat. 743 mänguga sai temast klubi eest enim kohtumisi pidanud mängija.

Whitecaps saab Bayerni eest kõigi võistlussarjade peale 250 väravat löönud Mülleriga sõlmida DP ehk designated player lepingu, mis tähendab, et tema palgasummat ei arvestata palgalimiidi sisse. Iga MLS-i meeskond saab sellise lepingu sõlmida kolme mängijaga.

"Ootan väga Vancouverisse siirdumist. Olen selle linna kohta kuulnud palju suurepäraseid asju, aga eelkõige tulen siia võitma. Ma ei jõua ära oodata, et mängida Whitecapsi fännide ees ja näha neid BC Place'i staadionil," sõnas Müller.

MLS-i põhihooaja lõpuni on jäänud kümme mängu, Whitecaps on praegu läänekonverentsis San Diego järel teisel kohal.