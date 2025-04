Thomas Müller lahkub pärast 25 aastat Bayernist

35-aastane Müller on pidanud Bayerni särgis rekordilised 743 mängu ning asub klubi parimate väravaküttide nimekirjas 247 tabamusega kolmandal kohal. Ta liitus Bayerni akadeemiaga 2000. aastal ja debüteeris esindusmeeskonnas 2008. aasta suvel. Järgnenud 17 aasta jooksul võitis Müller Bayerniga 33 tiitlit, sealhulgas 12 Saksamaa meistritiitlit ja kaks Meistrite liiga karikat.

"See on olnud uskumatu teekond täis erilisi kogemusi, toredaid inimesi ja unustamatuid triumfe," sõnas Müller, kelle leping klubiga saab suvel läbi. "Tunnen tohutut tänulikkust ja rõõmu, et sain kogu oma karjääri Bayernis mängida. Minu eriline side klubi ja meie suurepäraste fännidega jääb alatiseks püsima."

"Minu lahkumissoov peaks olema selge: tiitlid, mida saame koos tähistada, ja hetked, mida mäletame heldimusega pikka aega. Anname järgmistel nädalatel endast kõik, et tuua meistritiitel tagasi Münchenisse," lisas ta.

Müller soovis esialgu klubiga lepingut pikendada, kuid lõpuks jõuti kokkuleppeni, mis sobis mõlemale osapoolele. "Thomas Müller on üks silmapaistvamaid mängijad, kes on Bayerni särki kandnud ning seetõttu oli meie jaoks väga tähtis leida õiglane ja sõbralik lahendus," märkis klubi tegevjuht Jan-Christian Dreesen.

Müller on sel hooajal Bundesligas väljakul käinud 24 korral ja löönud ühe värava, kuid algkoosseisu on ta pääsenud vaid kaheksal korral.

Bayernil on võimalus Müller ära saata kahe tiitliga. Bundesligas edestatakse teisel kohal olevat Leverkuseni Bayerit hetkel üheksa punktiga ning Meistrite liigas seisab veerandfinaalis ees vastasseis Milano Interiga.