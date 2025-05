Kantsik sai Soome mäestlaskujate karikaetapil neljanda koha

Kantsiku ajaks mõõdeti 36,637 sekundit, mis tähendas, et pjedestaalist jäi teda lahutama vaid 0,5 sekundit. Esikolmikusse sõitsid end Frans Puputti (35,078), Jesse Lemmetti (35,619) ja Verneri Vuorre (36,022), vahendab ejl.ee.

"Nii lähedal, et šampanja lõhna oli juba ninas tunda," tegi Kantsik peale võistlust nalja. "Esimene treeningpäev oli pöörane ehk mudane, ohtlik ja täis üllatusi. Võistluspäevaks kuivas rada ära ja kõik hakkas palju paremini sujuma. Tegin oma sõidus mõned vead, aga mitte midagi sellist, mida ei saaks järgmisel võistlusel paremini teha. Ütlen otse, et ei ole tulemusega rahul. Tean, et minus on rohkem ning olen näljasem kui kunagi varem."

Kantsiku järgmine võistlus on Saksamaal Rookies Downhill Cupil.