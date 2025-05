Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Suusaliidule tunnustuse toonud projekt "Nature on Track – An Aware Winter Sports Fan" viiakse ellu 2026. aasta Otepää kahevõistluse MK-etapil. Läbi interaktiivse õppe, visuaalse lugude jutustamise ja digitaalse teavitustöö suurendatakse pealtvaatajate, sportlaste, vabatahtlike ja kohaliku kogukonna keskkonnateadlikkust ning innustatakse säästvat käitumist nii spordiürituse ajal kui ka selle järel.

"Jätkusuutlikkus ei ole Eesti Suusaliidu jaoks üksnes moesõna, vaid üks meie olulisemaid põhiväärtusi. Suurürituste korraldamise kaudu, nagu Otepää kahevõistluse maailmakarikaetapp, saame luua võimalusi tippspordi nautimiseks ning edendada ühtaegu keskkonnateadlikkust," ütles suusaliidu juht Kristjan Koll.

Kahevõistluse ja suusahüpete alajuhi Rauno Loidi sõnul on Otepää maailmakarikaetapp olnud roheteemades eesmineja. "Oleme kasutanud korduskasutatavaid vahendeid, sorteerinud jäätmeid ning kasutanud süsinikuneutraalset kütust. Ürituse ajal on keskkonnateadlike valikute tegemisel inimestele abiks olnud rohesaadikud," ütles ta. "Järgmisel aastal soovime astuda sammu edasi, luues koostööpartneritega interaktiivse ja mängulise keskkonnateemalise haridusala ja infotahvlid, kus tutvustada kohalikke loomaliike ja kaitsealasid ning jagada jätkusuutliku käitumisega seotud näpunäiteid. Mul on hea meel, et rahvusvaheline suusaliit on meie pingutusi märganud," lisas Loit.

Konkursi võitjana saab Eesti Suusaliit lisaks rahvusvahelisele tunnustusele ka 3500 euro suuruse preemia, mida kasutatakse projekti elluviimiseks.