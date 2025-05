De Bruyne nihutas Man City sammu võrra Meistrite liiga poole

Kohtumise ainus värav sündis mängu 35. minutil, kui Jeremy Doku antud sööt leidis üles Kevin De Bruyne ja tänavuse hooaja järel klubist lahkuv teenekas belglane põrutas palli puuri. See tähistas meeskonnale Premier League'is neljandat võitu järjest.

"Ma tean, et mul on siin [Etihadi staadionil] veel üks mäng järel, aga püüan teha lihtsalt oma tööd, nagu ma olen seda alati teinud ja tegin ka täna, nii et olen uhke selle üle, mida teen ja nii see peakski olema," ütles De Bruyne telekanalile Sky Sports.

Kui Liverpool on Inglismaa kõrgliigas meistritiitli juba kindlustanud, siis järgmiste kohtade nimel käib veel heitlus: hetkel on teine Arsenal, kes on kogunud 34 mänguga 67 punkti ja kolmandaks kerkis 64 punktiga Man City.

Vooru lõpuks võib tiitlikaitsjast mööduda aga Newcastle (62 punkti), kes läheb pühapäeval võõrsil vastamisi Brightoniga. Samuti pole kaugel Chelsea (60), Nottingham Forest (60) ja Aston Villa (57), kel kõigil võrreldes Man Cityga samuti mäng varuks.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kindlustab koha Meistrite liigas viis paremat, aga lisaks saab pääsme ka Euroopa liiga võitja. Selle sarja konkurentsis on nii Manchester United kui ka Tottenham Hotspur, kes asuvad liigatabelis alles teise kümne keskel.