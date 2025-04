Kohtunikku jääkotiga visanud Rüdigerile määrati kuuemänguline keeld

Real pidi koduses karikafinaalis tunnistama igipõlise rivaali Barcelona 3:2 paremust, aga Madridi klubi oli juba mitu päeva enne mängu kritiseerinud mängu peakohtunikku Ricardo de Burgos Bengoetxead. Nende viha väljendus ka finaalmängus, kui kolm mängijat enne lõpuvilet punase kaardi said.

Üks neist oli ka keskkaitsja Antonio Rüdiger, kes otsustas kohtunikku jääkotiga visata. Hispaania jalgpalliliit teatas teisipäeval, et 32-aastasele sakslasele määrati kohtunikuga vägivallatsemise eest koduses kõrgliigas kuuemänguline võistluskeeld - viis mängu tänavusel hooajal ning järgmise hooaja esimene mäng. Keeld aga Reali tõenäoliselt väga palju ei mõjuta, sest Rüdiger heitis pärast karikafinaali operatsioonilauale ning naaseb väljakule alles pärast LaLiga lõppu.

Rüdiger ja klubi vabandasid pärast finaalmängu, aga Hispaania jalgpalliliidu sõnul oli see katse karistusest hoiduda.

Lisaks määrati ka punase kaardi saanud Lucas Vazquezile kahemänguline võistluskeeld, mis kehtib just karikasarjas. Alaliit teatas aga, et tühistab Jude Bellinghamile määratud punase kaardi, sest Real tõestas, et mängija viha ei olnud suunatud kohtunike poole.

Hispaania kõrgliigas on jäänud pidada veel viis mänguvooru ning liidrina jätkab 76 punkti kogunud Barcelona, aga Realil on veel lootust tiitel võita, sest liidrist jäädakse nelja punkti kaugusele.