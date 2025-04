Madridi Reali tugitala heitis operatsioonilauale

32-aastane Rüdiger on sel hooajal esindanud Reali kõikide sarjade peale 49 kohtumises, kuigi teda on kogu hooaja jooksul häirinud põlvevigastus.

Real kinnitas teisipäeval, et sakslasest kaitsjale tehti edukas lõikus. Klubi ei täpsustanud taastumisaja pikkust, kuid The Athleticuga rääkinud allikad usuvad, et Rüdiger jääb eeldatavasti kuueks kuni kaheksaks nädalaks väljakult eemale.

Rüdiger naaseb seega tõenäoliselt rivistusse alles klubide MM-iks, mis algab algab 14. juunil. Real alustab turniiri 18. juunil kohtumisega Saudi Araabia klubi Al-Hilali vastu.

Kaitsja ise kommenteeris ühismeedia vahendusel, et annab endast kõik, et suvisteks mängudeks valmis olla. "Operatsioon oli edukas! Olen lõpuks valuvaba. Mind ootab ees kaks suurt turniiri – Rahvuste liiga ja klubide MM. Esialgu võtan nädalast nädalasse, kuid kindlasti annan endast kõik, et nendel turniiridel osaleda," kirjutas ta X-is.

Eelmisel nädalavahetusel pälvis Rüdiger palju tähelepanu, kui kaotas Hispaania karikavõistluste finaalis enesevalitsuse ja üritas kohtunikku jääkotiga visata. Kuigi sakslane hiljem vabandas oma käitumise eest, ähvardab teda selle teo eest nelja- kuni 12-mänguline võistluskeeld.

Real on uuesti võistlustules tuleval pühapäeval, kui Hispaania kõrgliigas võõrustatakse Celta Vigot. Hetkel hoiab Real tabelis teist kohta, liider Barcelona on neist nelja punkti kaugusel.

After I have played more than seven month with severe pain, it was unfortunately unavoidable that I had to undergo a meniscus surgery. Now I'm finally pain-free again, and the surgery was a success. Thanks to the medical team. I want to be able to play again as soon as… pic.twitter.com/HhrFD3Io1u