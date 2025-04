Madridi Real tegi endale karikafinaali eel häbi

Laupäeval Sevillas Reali ja Barcelona vahel toimuval karikafinaalil on peakohtunikuks Ricardo de Burgos Bengoetxea, kes on jäänud Reali telekanali Real Madrid TV hambusse. Kanalil toonitati, et 39-aastane hispaanlane pole vilistanud ühtegi Meistrite liiga mängu ning kuigi on FIFA kategooria kohtunik, pole ta osalenud ühelgi suurturniiril. Samuti toodi välja tema erinevaid eksimusi, varem on seda tehtud ka teiste kohtunikega.

Veebruaris esitas Real pärast 0:1 kaotust Espanyolile Hispaania jalgpalliliidule ja riiklikul tasemel sporti koordineerivale CSD-le kaebuse, kus öeldi, et Hispaania kohtunikud on oma maine kaotanud. Kaks nädalat hiljem sattus kohtunik Jose Luis Munuera Montero ja tema perekond pärast Jude Bellinghamile näidatud punast kaarti sotsiaalmeedias sõimuvalangute ja ähvarduste ohvriks.

Reedesel pressikonverentsil muutus De Burgos Bengoetxea emotsionaalseks. "Kui sinu lapsele öeldakse koolis, et tema isa on varas ning ta tuleb nuttes koju, on midagi valesti. Üritan oma poega õpetada, räägin talle, et tema isa on aus mees, aga ta teeb vigu, nagu kõik teisedki. See, mida teiste kolleegidega läbi elame, ei ole õige," sõnas kohtunik.

Laupäevases karikafinaalis VAR-i eest vastutav Pablo Gonzalez Fuertes vihjas, et õhus võib olla kohtunike streik: "pole kahtlustki, et peame võtma tõsisemaid meetmeid. Me ei saa lubada praeguse jätkumist. Peatselt kuulete lähemalt: teeme ajalugu, sest me ei ole nõus seda edasi taluma," ütles ta.

Real vastas kohtunike sõnavõtule aga kriitiliselt ning keeldus ilmumast nii mängueelsele avatud treeningule kui pressikonverentsile. "Kuulujuttude kiuste ei ole meie meeskond kordagi kaalunud finaali boikoteerimist. Klubi mõistab, et mängule määratud kohtunike kohatud sõnavõtud ei tohi jätta plekki ülemaailmse tähtsusega spordisündmusele, mida vaatavad sajad miljonid inimesed. Madridi Real usub, et jalgpalli väärtused peavad võidutsema, vaatamata vaenulikkusele, mida kohtunikud meie klubi vastu on taas üles näidanud," avaldas Real.

36-kordse Hispaania meistri sõnad tekitasid mõistagi laialdast vastukaja. "See on väljakannatamatu. Lõpetage Hispaania jalgpalli maine kahjustamine," kirjutas Reali linnarivaal Atletico ühismeedias konkreetselt, avaldades samaaegselt Hispaania kohtunikega solidaarsust.

Esto es insoportable. Basta de manchar la imagen del fútbol español #StopAcosoArbitralYa — Atlético de Madrid (@Atleti) April 25, 2025

Pühapäevase vastase Barcelona peatreeneri Hansi Flicki sõnul peab kohtunikke senisest rohkem kaitsma. "Minu jaoks on see vaid sport, vaid mäng. Vaid jalgpall. Meie kohustus on kaitsta mitte ainult mängijaid, vaid kõiki mänguga seotud inimesi," ütles sakslane pressikonverentsil.