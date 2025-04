Barcelona alistas emotsionaalses karikafinaalis Reali

Avapoolajal väga hästi mänginud Barcelona läks juhtima 28. minutil, kui Pedri vormistas ilusa löögiga 17 meetrilt enda algatatud kiirrünnaku. Real haaras teise poolaja keskel aga kontrolli: esmalt saatis pingilt alustanud Kylian Mbappe 70. minutil võrku madala karistuslöögi ning seitse minutit hiljem viis Aurelien Tchouameni pealöök pealinna klubi juhtima.

84. minutil andis Lamine Yamal oma väljakupoolelt hea söödu, Reali väravavaht Thibaut Courtouis eksis väljatulekul ning Ferran Torres saatis tühja võrku viigivärava. Finaal läks lisaajale, kus prantslasest kaitsja Jules Kounde lõikas neli minutit enne lõpuvilet Reali kaitsjate valesöödu vahelt ja saatis palli madala kauglöögiga Courtois' selja taha.

"Hea meel on fännidele anda põhjust tähistamiseks. Naudime seda võitu, aga mitte liiga palju, sest mõne päeva pärast ootab juba Meistrite liiga poolfinaal," rääkis mängu parimaks valitud Ferran Torres võidu järel. "Olen õnnelik ja väsinud - ilma igasuguse kahtluseta oli see füüsiliselt kõige nõudlikum mäng, milles olen kunagi osalenud. Aga nii ongi magusam, eriti veel, et alistasime Reali," lisas Hispaania koondislane.

Finaalile eelnenud päevi varjutas Reali nördimus peakohtunikuks valitud Ricardo de Burgos Bengoetxea üle ning ka mäng ei jäänud skandaalidest puutumata: Barcelona tundis mitmel puhul, et kohtunik jättis nende kasuks vilistamata penalti; Lucas Vasquez ja Jude Bellingham said lisaaja lõpus punase kaardi ja tagatipuks üritas Antonio Rüdiger kohtunikku jääkotiga visata, mis tõi talle samuti punase. Hispaania meedia sõnul võib Saksamaa koondislast oodata kuni 12 mängu pikkune võistluskeeld.